Mapa caleidoscópio detalha a geologia da Lua

“Um recurso para educadores e o público interessado na geologia lunar”, dizem pesquisadores.

A NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) desenvolveu um mapa digital que mostra detalhes da geologia da Lua em forma de caleidoscópio.

O projeto é uma colaboração com o Instituto Planetário Lunar e o Centro de Ciência e com a Astrogeologia do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Batizado de “Unified Geologic Map of the Moon”, os dados coletados em mais de 50 anos de missões Apollo foram publicados no site do USGS, na última sexta-feira (24).

Em um comunicado à imprensa, o geólogo Corey Fortezzo destacou que o “mapa é o resultado de um projeto de décadas”.

Na publicação oficial, os autores explicaram o objetivo do “Unified Geologic Map of the Moon”:

“A finalidade deste projeto era criar um recurso digital para pesquisa e análise científica que auxilie futuros esforços de mapeamento geológico, seja em escala local, regional ou global, além de ser um recurso para educadores e o público interessado na geologia lunar.”

O projeto mostra uma matriz caleidoscópica de formações geológicas presentes em diferentes épocas na Lua, detalhando os tipos e idades das rochas que podem ser encontradas na superfície lunar e em que camada elas estão localizadas, destaca o site TecMundo.

