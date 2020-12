Novo foguete chinês Longa Marcha 8 faz voo inaugural

Foguete faz parte de plano para desenvolver veículos reutilizáveis



Um novo foguete da China fez seu voo inaugural nesta terça-feira (22), como parte de um plano de longo prazo para desenvolver veículos de lançamento reutilizáveis. A meta é reduzir os custos das missões e acelerar os cronogramas de lançamento para clientes comerciais.

O Longa Marcha 8 Y-1 partiu às 00h37 locais de Hainan, ilha do sul chinês, carregando cinco satélites, informou a mídia estatal.

A China planeja desenvolver foguetes reutilizáveis na série Longa Marcha 8 nos próximos anos. Eles são semelhantes à linha Falcon, que já está sendo produzida pela empresa aeroespacial privada norte-americana SpaceX.

A mídia estatal não disse se o próprio Longa Marcha 8 é reutilizável, mas variantes futuras devem ser capazes de decolagens e pousos verticais (VTVL), o que lhes permitirá ser usadas em mais de um lançamento.

A China desenvolverá seu primeiro veículo VTVL perto de 2025, disse uma autoridade da China Aerospace Science and Technology Corp, a principal prestadora de serviços espaciais do país, em uma conferência em novembro.

No início deste mês, a China trouxe rochas e solo da lua, as primeiros amostras retiradas do satélite da Terra desde 1976. Em julho, o país lançou sua primeira missão independente a Marte.

Perto de 2022, a China pretende concluir uma estação espacial multimódulos habitada, e até 2045 espera criar um programa para operar milhares de voos por ano e transportar dezenas de milhares de toneladas de carga e passageiros.

