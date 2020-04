Macapá registra 789 casos confirmados de Covid-19 e 24 óbitos

O Município de Macapá tem 789 casos positivos de Covid-19 e 24 óbitos confirmados. Os dados foram atualizados nesta quarta-feira, 29 de abril. O Município tem agora 1.461 casos descartados, 419 pessoas recuperadas e 942 exames que aguardam análise laboratorial.

O 22º óbito é de um homem de 41 anos que estava internado no Hcal desde o dia 16 de abril. Ele fez teste rápido no dia 16, positivando para a doença, e faleceu no dia 27 de abril. Tinha como comorbidades diabetes e hipertensão. O 23º óbito é de outro homem, de 42 anos. Ele realizou exame de escarro dia 11 de abril, com resultado positivo no dia 14. Foi internado no Hospital de Emergência no dia 17 de abril, falecendo no dia 28.

Já o 24° óbito é de uma mulher de 70 anos. Ela estava internada na Unimed desde o dia 17 de abril e faleceu hoje. Fez exame de swab no dia 18 de abril, com resultado positivo liberado no dia 20 de abril. Tinha como comorbidades diabetes e insuficiência renal.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s Marcelo Candia e Lélio Silva quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela Saúde municipal.

