Macapá tem 50 profissionais da linha de frente com casos confirmados de Coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Macapá contabilizou até sexta-feira, 24 de abril, 50 profissionais da linha de frente contra a Covid-19 da Prefeitura de Macapá com casos confirmados da doença. São servidores que estavam no atendimento direto da população nas áreas da Saúde, Guarda Municipal, Assistência Social e fiscalização.

Outros 21 profissionais dessas secretarias estão com suspeita de Coronavírus. Os dados de casos confirmados incluem médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, guardas, inspetores, assistente social e secretários. Estão confirmados com a doença 47 servidores da Saúde, sendo 17 do sexo masculino e 30 do sexo feminino; 2 da Guarda Municipal e 1 caso na Assistência Social.

Dentre os servidores infectados e curados estão o secretário de Saúde, Eldren Lage e a ex-secretária de Saúde e assessora técnica, Silvana Vedovelli. Como estão na linha de frente e tiveram contado com um paciente infectado, os mesmos realizaram o teste rápido no dia 22 de abril apresentando IGM negativo e IGG positivo, o que caracteriza infecção tardia, podendo-se afirmar, então, que já tiveram contato com o vírus sem ter desenvolvido a doença e de forma assintomática.

Desde o início da epidemia, os gestores vêm mantendo o distanciamento entre as pessoas no trabalho, utilização de máscaras, higienização frequentemente das mãos, janelas abertas e ambientes limpos e arejados, e, mesmo assintomáticos, mantêm os mesmos cuidados.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Charles Rui Secco, foi afastado e internado, desde o início da semana, com todos os sintomas característicos do Covid-19, como febre, tosse e falta de ar. No entanto, o teste rápido e o de escarro (PCR), que saiu neste sábado, 25 de abril, deram o resultado negativo para o Coronavírus. No momento, o comandante continua internado em um hospital particular, na Unidade de Terapia Intensiva, e vem reagindo bem ao tratamento.

Macapá registra 627 casos confirmados de Covid-19

O Município de Macapá tem 627 casos positivos de Covid-19 e 16 óbitos confirmados. Os dados foram atualizados neste domingo, 26 de abril. O Município tem agora 1.341 casos descartados, 264 pessoas recuperadas e 684 exames que aguardam análise laboratorial.

Nas últimas 24 horas, mais 87 pessoas receberam o diagnóstico positivo da Covid-19 em Macapá. Além disso, a Vigilância Epidemiológica do município investiga dois óbitos recentes suspeitos da doença.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

