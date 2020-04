Coronavírus: Amapá tem 821 casos confirmados e 1.122 em análise laboratorial.

O Governo do Amapá atualiza neste domingo, 26, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 821 casos confirmados e 1.122 em análise laboratorial.

O boletim traz 132 novas confirmações, sendo 94 em Macapá, 14 em Santana, 7 em Tartarugalzinho 6 em Laranjal do Jari, 5 em Oiapoque, 3 em Mazagão, 2 em Amapá e 1 em Vitória do Jari. Com os primeiros casos em Amapá e Tartarugalzinho, a incidência do vírus sobe para 12 municípios.

Também, a atualização inclui três mortes, sendo uma delas a primeira da população indígena: uma mulher, de 36 anos, de uma aldeia do município de Oiapoque. A paciente estava em tratamento oncológico na capital desde o dia 17 de março.

A investigação epidemiológica aponta que a contaminação pode ter ocorrido em Macapá. Buscas ativas foram feitas na aldeia de origem da paciente e após o período de quarentena não há outro caso contaminação no referido local.

As outras duas mortes ocorreram em Macapá, ambos do sexo masculino, um deles de 56 anos, com problema cardíaco, e outro de 40 anos, com histórico de comorbidade ainda em investigação.

Dos 821 casos confirmados no Amapá:

306 se recuperaram (Macapá 268/ Santana 30/ Laranjal do Jari 3/ Oiapoque 2/ Vitória do Jari 2/ Mazagão 1)

406 estão em isolamento familiar

23 pacientes morreram (Macapá 18/ Santana 4/ Oiapoque 1)

86 estão hospitalizados; sendo 31 no sistema público (9 em leito de UTI / 22 em leito clínico) e 55 na rede particular (11 em leito de UTI / 44 em leito clínico)

Veja abaixo o número de confirmados por municípios:

Macapá 636

Santana 117

Laranjal do Jari 21

Mazagão 12

Oiapoque 12

Porto Grande 7

Tartarugalzinho 7

Vitória do Jari 3

Serra do Navio 2

Amapá 2

Itaubal 1

Pedra Branca 1

Já em relação a casos suspeitos, os municípios declararam 1.219, sendo:

Macapá: 684

Santana: 313

Laranjal do Jari: 106

Porto Grande: 32

Mazagão: 22

Vitória do Jari: 17

Oiapoque: 13

Serra do Navio: 12

Pedra Branca do Amapari: 7

Tartarugalzinho: 6

Calçoene: 6

Itaubal: 1

Hospitalizados com suspeita de Covid-19 são 64 casos.

Foram descartados 1.817 casos.

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

