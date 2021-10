Prêmio Inova SENAI 2021 está com inscrições abertas até 23 de outubro

Estão abertas até o dia 23 de outubro, as inscrições para o Prêmio Inova SENAI 2021. O programa busca estimular e valorizar boas ideias que nascem em sala de aula, envolvendo alunos, docentes, técnicos e consultores da instituição para o desenvolvimento de processos e projetos inovadores em gestão e tecnologia, alinhados às necessidades da indústria e do mercado.

Para o gestor de Tecnologia e Inovação do SENAI Amapá, Pedro Fauro, “o Inova consiste em selecionar as melhores ideias e investir em seu desenvolvimento e, assim, criar soluções para a indústria e a população em geral”, detalha.

O Inova SENAI está dividido em duas categorias: Tecnologias Industriais Produto Inovador e Processo Inovador.

Cada equipe deve ser composta por até cinco integrantes, sendo alunos regularmente matriculados ou egressos com até um ano de formados, contando a partir da data de publicação do edital; docentes, técnicos ou consultores do SENAI; colaboradores efetivos e representantes de empresas.

As premiações serão realizadas por equipes até a quarta colocação, que receberão entre outros itens, presentes no edital, a incubação do projeto, certificados, medalhas e cursos no SENAI.

As inscrições devem ser realizadas na plataforma SAGA SENAI disponível em: http://plataforma.sagainovacao.senai.br/plataforma/desafio/703.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado