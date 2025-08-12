Sebrae abre inscrições na 114ª edição do Empretec com foco em comportamento empreendedor
Turma será realizada em setembro e oferece metodologia intensiva para quem deseja empreender com mais preparo e estratégia
Maria Cândida Ferreira
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) está com inscrições abertas para a 114ª edição do Empretec, principal seminário de desenvolvimento de comportamentos empreendedores do mundo. A formação será realizada na sede da instituição em Macapá, com atividades presenciais, no período de 10 a 19 de setembro.
“Essa é uma metodologia transformadora, voltada para quem quer estruturar seu negócio com visão, planejamento e segurança. O Empretec desenvolve habilidades essenciais para empreender com mais assertividade, confiança e foco em resultados”, explica o gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson.
Empretec
Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e promovido no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, o Empretec é voltado para microempreendedores, empresários de pequenos negócios, potenciais empreendedores e profissionais liberais. A trilha formativa envolve quatro etapas principais – palestra introdutória, entrevista seletiva por inteligência artificial, atividades remotas pré-seminário e o seminário presencial de imersão.
A trilha do Empretec inclui: palestra introdutória, entrevista de seleção por inteligência artificial, atividades remotas de preparação e o seminário presencial com carga horária de 60 horas.
A gestora do Empretec no Sebrae, Ademilce Ataíde, reforça que a participação está condicionada à realização da entrevista prévia. “Esse processo seletivo assegura que os participantes estejam alinhados à metodologia e preparados para aproveitar ao máximo o conteúdo. É uma experiência desafiadora e intensa, que promove mudanças reais de comportamento e gestão”, destaca, Ademilce Ataíde.
Inscrições
Os interessados podem se inscrever para participar da turma na loja virtual do Sebrae pelo link – https://www.sympla.com.br/evento/seminario-empretec-turma-114/3048872?referrer=ap.loja.sebrae.com.br. Caso o candidato inscrito não seja aprovado, o valor da inscrição será integralmente reembolsado.
Cronograma
Palestra Empretec – O Caminho para o Sucesso
Data: 7.8.2025 – Quinta-feira
Hora: 19h às 21h
Local: Sala 1 – Unidade de Educação Empreendedora (Av. Padre Manoel da Nóbrega, 415, Laguinho)
Modalidade: Presencial
Investimento: Gratuito
Inscrições: Loja Virtual Sebrae
Entrevista de seleção (pré-requisito obrigatório)
Período: até 8.9.2025 – Segunda-feira
Modalidade: Remota
Investimento: Gratuito
Obs: apenas candidatos aprovados na entrevista seguem para o seminário
Seminário Empretec – 114ª Turma
Atividades remotas (pré-seminário): 10 a 13.9.2025 – Quarta a Sábado
Atividades presenciais: 15 a 19.9.2025 – Segunda a Sexta-Feira
Hora: 8h às 12h e 14h às 18h
Local: Sede do Sebrae em Macapá – Unidade de Educação Empreendedora (UEE) – Sala 1.
Serviço:
Sebrae no Amapá