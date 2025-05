Ueap comemora o Dia do Físico com palestras, experiências e oficinas em Macapá

Evento é aberto tanto para comunidade acadêmica quanto externa interessada pela área de conhecimento.

O dia 19 de maio, Dia do Físico, será marcado por uma vasta programação na Universidade do Estado do Amapá (Ueap). A comunidade acadêmica e externa poderá comemorar com palestras, experiências, oficinas e minicursos, o Dia do Físico, que vão ocorrer no Campus I e no Campus Graziela Reis, em Macapá.

“Essa é a segunda edição do que evento valoriza o ensino de Física como ferramenta fundamental para a formação crítica e o avanço do conhecimento científico na sociedade”, declarou o professor Rosivaldo Gama, líder do Grupo de Pesquisa em Ensino da Física (GPEF), organizador do evento.

Além das palestras que ocorrem na abertura e no encerramento da programação, os participantes também poderão acompanhar experiências conduzidas por alunos do curso de Ciências Naturais da universidade, no Hall de entrada do Campus I da Ueap, no Centro.

Durante a tarde, duas oficinas e um minicursos serão oferecidos no Auditório Central e no Laboratório de Física, no Campus I, e no Laboratório de Informática, do Campus Graziela. A programação encerra com uma mesa redonda que vai contar com professores da própria Ueap e também da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e Instituto Federal do Amapá (Ifap).

Para o público interessado em fazer parte da programação, é necessária inscrição no formulário disponibilizado no link abaixo. Serão oferecidos certificados de participação para o público que se cadastrar no e vento

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI

Confira a programação do evento:

Manhã

Credenciamento 08:30h-10h

Local: ao lado da escadaria do Campus I

Palestra: DESDE QUANDO A FÍSICA É MODERNA? 10h -11h

Professor: Dr. Reginaldo Farias

Local: Auditório central

Exposição de experimentos dos alunos de Ciências Naturais 11h -12h

Local: Hall do Campus I

Tarde

01 – OFICINA: Ferramentas Tecnológicas no Ensino de Física 14h- 16h

Professor: Dr. Rosivaldo Gama; Dr. Claudionor Pastana

Local: Laboratório de informática/ Campus Graziela

02 – OFICINA: Princípios Básicos do uso do multímetro 14h – 16h

Professor: Me. Julielson Santana

Local: Laboratório de Física/ campus I

MINICURSO: Robótica no Ensino de Física 14h – 16h

Professor: Me. Emmanuel Tiago/ IFAP

Local: Auditório central

MESA REDONDA: Experiências em Ensino de Física 16h – 17h

Professores: Dra. Nayara Alves/IFAP; Dr. Leandro Souza/UNIFAP; Dr. Carlos Abreu/UEAP

Local: Auditório Central

