Governo do Amapá inaugura Escola Estadual José Antônio da Silva, em aniversário de um ano do Residencial Vila dos Oliveiras

Esta é a 21ª escola entregue pela gestão, com capacidade para atender até 120 crianças moradoras do habitacional em Macapá.

As 512 famílias do Residencial Vila dos Oliveiras, no bairro Pedrinhas, Zona Sul de Macapá, receberam um presente significativo durante a programação de aniversário de um ano do habitacional. Neste sábado, 17, o Governo do Amapá entregou a Escola Estadual José Antônio da Silva, sendo a 21ª unidade de ensino entregue desde 2023, reafirmando seu compromisso com a educação de qualidade no estado.

A escola foi construída junto ao residencial, pela empresa Consórcio PAC Aturiá, contratada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf). Foram investidos mais de R$ 1,4 milhão provenientes do Tesouro Estadual, Caixa Econômica Federal, Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social (FNHIS) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. Outros R$ 174.696,85 foram aplicados pelo Governo do Amapá para a compra de mobiliário.

“Hoje, mais que um aniversário, estamos celebrando junto às famílias a mudança de vida. O governador Clécio Luís sempre diz que ele não entregou apenas prédios, mas sim dignidade e, para evidenciar isso, também inauguramos uma escola para a comunidade, para garantir o acesso à educação, uma das prioridades do Governo do Estado. Além disso, temos uma equipe multiprofissional do Plantão Social que exerce um papel fundamental de suporte a esses moradores. Estamos muito felizes porque é esse o nosso papel, entregar o bem-estar a essas 512 famílias do Vila dos Oliveiras”, pontuou a secretária de Estado da Habitação, Mônica Dias, ao representar o governador no evento.

A nova estrutura é completa, moderna e segura, incluindo quatro salas de aula, pátio central coberto, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de espaços como cozinha, refeitório, almoxarifado, sala de professores e outras dependências técnicas e administrativas.

“Essa escola foi projetada com vários ambientes para o processo de ensino-aprendizagem, que irá contribuir muito para a alfabetização e o desenvolvimento das nossas crianças. Nossa educação está cada vez mais fortalecida e é pra isso que estamos trabalhando incansavelmente”, frisou a secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro.

A Escola José Antônio da Silva tem capacidade para atender até 120 crianças de 4 a 8 anos, sendo 60 alunos por turno, exclusivamente residentes do habitacional. As modalidades ofertadas são a educação infantil (1º e 2º período) e os primeiros anos do ensino fundamental 1 (1º ao 3º ano), que são primordiais para o desenvolvimento da primeira infância e processo de alfabetização.

“Estou grato por ter sido convidado para fazer parte dessa missão. A gente entende que o processo educacional é de fundamental importância para o desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental, e entramos com o propósito de trabalhar todas essas questões. A educação não se resume apenas à sala de aula, ela também se refere ao atendimento das necessidades e dificuldades que a comunidade enfrenta. Então, para mim, hoje a comunidade é uma parceira fundamental para que possamos colocar em prática aquilo que a gente acredita ser o melhor para todos”, afirmou o diretor da Escola Estadual José Antônio da Silva, Raimundo Souza.

Durante a inauguração, estiveram presentes moradores do residencial, servidores e técnicos do Governo do Amapá, além de autoridades como os deputados estaduais Diogo Senior, Jesus Pontes, o ex-deputado Paulo Lemos, o presidente da Junta Comercial do Amapá (Jucap), Alberto Alcolumbre, e vereadores de Macapá.

Patrono

A nova escola homenageia José Antônio da Silva, o Mestre Jovino, figura emblemática da educação e cultura amapaense. Nascido em Minas Gerais e radicado no Amapá desde 1986, Mestre Jovino dedicou sua vida ao ensino, à valorização da cultura local e à preservação do meio ambiente. Morador do bairro do Araxá, ele fundou uma escola comunitária em 1997 e lecionou em diversas instituições.

