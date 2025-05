Serasa oferece orientações financeira antes do “sim”: 54% dos casais planejam gastar até R$ 40 mil com casamento

94% afirmam não se arrepender do valor investido na celebração

O casamento é um dos momentos mais marcantes na vida de um casal e, também, um dos que mais exigem organização financeira. Pensando em ajudar os noivos a realizarem esse sonho sem desequilibrar o orçamento, a Serasa lançou uma cartilha gratuita com dicas práticas para quem está prestes a dizer o tão esperado “sim”.

Além da cerimônia festiva, o conteúdo preparado por especialistas da Serasa propõe uma abordagem completa sobre finanças a dois. Em cinco capítulos, a cartilha trata de temas como o diálogo financeiro no relacionamento, planejamento para a cerimônia e lua de mel, construção de uma rotina financeira conjunta e uso consciente do crédito. Em linguagem acessível e aplicável à realidade, o material contém listas e checklists, duas paixões universais dos noivos.

“Casar envolve sentimentos, expectativas e despesas, muitas despesas”, alerta Patrícia Camillo, especialista em educação financeira da Serasa. “Preparamos um guia para incentivar conversas francas e práticas sobre dinheiro, ajudando os casais a construírem uma base financeira tão sólida quanto o pilar amoroso. Afinal, casamento rima com planejamento”, complementa.

Planejamento e gastos com casamentos

Um levantamento realizado pela Serasa em parceria com o Casar.com e o Instituto Opinion Box, em outubro de 2024, revelou que 54% dos casais planejam gastar até R$ 40 mil com o casamento. No entanto, 72,4% acabam ultrapassando esse valor e desembolsando até R$ 85 mil. Além disso, 52% se preparam financeiramente para cobrir gastos extras que surgem ao longo do processo.

Apesar dos altos custos, 94% dos entrevistados afirmaram não se arrepender do investimento feito, e 47% contaram com apoio financeiro da família para realizar o evento. “A pesquisa mostra que o casamento ainda é uma prioridade para muitos brasileiros, mesmo com o alto investimento que representa. Por isso, reforçamos a importância do planejamento para que seja possível realizar o sonho sem começar a vida a dois com dívidas”, comenta Patrícia Camilo.

Antes de juntar os boletos

A cartilha da Serasa ainda traz orientações para que os casais construam uma rotina de parceria financeira, para além do casamento. Segundo Patrícia, o encantamento com a cerimônia muitas vezes dificulta conversas mais objetivas sobre dinheiro, mas elas são essenciais para um relacionamento saudável.

“Um relacionamento equilibrado exige transparência sobre planos, dívidas, prioridades e metas. Alinhar o sonho do casamento à realidade financeira do casal é o primeiro passo para começar bem essa nova fase”, diz a especialista.

A Serasa ainda reforça cinco dicas para quem pensa em juntar os boletos:

Faça um orçamento com base na realidade dos dois e considere uma margem de segurança de 5% a 10% para imprevistos: avalie quanto cada um pode contribuir, as prioridades da festa e desenhe as metas futuras. Use ferramentas, como planilhas e aplicativos, para gerenciar e acompanhar os gastos: considere também contratar uma assessoria para ajudar a evitar decisões impulsivas e organizar os fornecedores. Pesquise fornecedores com antecedência e evite dívidas longas para financiar o casamento: só contratem crédito se as parcelas couberem no orçamento. Planeje a lua de mel com antecedência: com custo alto, a viagem acaba sendo postergada na organização. Incluindo no planejamento desde o início, aproveite para buscar promoções e destinos fora da alta temporada; Esteja atento a golpes: peça indicações e sempre verifique a reputação dos fornecedores antes de fechar contratos.

O material está disponível gratuitamente no site da Serasa. Para conferir outras dicas, acesse: https://www.serasa.com.br/credito/casamento-dos-sonhos/.

