Engenheiro incentivador da iniciação científica de crianças e jovens visita a Embrapa Amapá

A Embrapa Amapá recebeu a visita do engenheiro e palestrante motivacional norte-americano Gabe Gabrielle, na manhã da terça-feira, 7/5, acompanhado da equipe do Instituto Nacional Leva Ciência (INLC), sediado em Macapá. Esta é a segunda vez que o engenheiro conhece as instalações dos laboratórios da Embrapa, em 2019 ele conferiu in loco as pesquisas com moscas-das-frutas. Nesta terça-feira foram incluídos na visita técnica os experimentos com camarão-da-Amazônia, a Vitrine do Açaí seguro (batedeira padrão de açaí), além dos laboratórios de microbiologia e de análise de alimentos.

Também fizeram parte da comitiva, um grupo de crianças e jovens estudantes vinculados ao “Amazon Scientist”, um programa coordenado no Amapá pelo Instituto Leva Ciência voltado para ações de mentoria no incentivo à carreira de cientista entre crianças e jovens. Fizeram parte da visita a diretora do Instituto, professora Daniele Brito, e a diretora de projetos Aira Beatriz. Este programa tem como parceiros o Ministério Público Estadual do Amapá e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Entre as crianças participantes está a Cientista Jr Isabella Fernanda Gomes, 10, que veio de Belém para participar da programação no Amapá. Durante esta semana, Gabe Gabrielle ministra palestras, no escopo do “Amazon Scientist”, sobre a pesquisa científica e astronômica e também aborda sua experiência pessoal de dedicação à ciência.

O pesquisador Nagib Melém deu as boas-vindas aos visitantes e destacou a missão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que consiste em viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira. A Embrapa Amapá é um dos 42 centros de pesquisas instalados no país e atua no Amapá e Estuário Amazônico, ponto de encontro entre o rio e o mar, nos estados do Amapá e Pará. Melém enfatizou o aspecto da inovação tecnológica como um dos vetores do desenvolvimento.

Na Vitrine do Açaí Seguro, a pesquisadora Valeria Bezerra apresentou os ambientes, equipamentos e explicou as etapas das Boas Práticas de fabricação de açaí de batedeira, desde a mesa de catação onde é feita a primeira triagem de sujeiras que possam vir junto dos frutos coletados nos açaizeiros, passando pela sanitização com cloro, choque térmico nos frutos para eliminar microorganismos que causam doenças, entre elas a doença de Chagas, entre outros procedimentos. O analista Leandro Damasceno, que também participou da monitoria aos visitantes, destacou a estrutura dos cinco prédios de laboratórios da Embrapa Amapá, composta deLaboratórios de Solos e Fisiologia Vegetal, Laboratórios de Proteção de Plantas, Laboratórios de Alimentos e Biotecnologia, Laboratórios de Aquicultura e Pesca e Laboratórios de Recursos Florestais. Vinculado à agência espacial do governo dos Estados Unidos, o engenheiro Gabe Gabrielle é ex-diretor de Engenharia de Operações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos, integrante da Nasa no Kennedy Space Center, e atua no Escritório de Palestrantes da Nasa. Ele já palestrou para estudantes de quase 400 escolas nos Estados Unidos e, desde 2013, ministra palestras em escolas em outros países. Em 2018, Gabrielle recebeu da Academia Aeroespacial Central da Flórida o Prêmio Ray Lien por Excelência em Educação Aeroespacial.

