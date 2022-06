Unifap e Iepa lançam Atlas Geográfico Escolar do Estado do Amapá

Publicação irá subsidiar professores e estudantes de Geografia na leitura de mapas regionais

A Universidade Federal do Amapá (Unifap), por meio do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGeo/Unifap), e o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa), via Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro (Gerco), lançam a primeira edição do Atlas Geográfico Escolar do Estado do Amapá, disponível gratuitamente nos links http://www2.unifap.br/ppgeo/files/2022/04/Livro-Atlas-geografico-escolar-do-Estado-do-Amapa.pdf e http://www.iepa.ap.gov.br/biblioteca/publicacoes/atlas-geografico/atlas-geografico-escolar.pdf.

O Atlas tem como objetivo subsidiar professores e estudantes de Geografia na leitura de mapas regionais de diferentes temas, que representam os aspectos naturais e sociais do estado do Amapá. A publicação traz 25 mapas temáticos, agrupados em quatro assuntos principais: mapas políticos e divisões regionais; mapas de regiões naturais; mapas socioeconômicos; e Mapas de áreas protegidas e especiais. Cada mapa é antecedido por textos explicativos e informativos sobre o tema abordado pelo produto cartográfico. Além disso, há várias ilustrações em aquarela, feitas pelo geógrafo Carliendell Dias Magalhães, e fotos que representam aspectos sociais, culturais e naturais do Amapá.

De acordo com o coordenador do projeto e um dos autores da publicação, Prof. Dr. Orleno Marques Silva Júnior, a ideia do atlas surgiu a partir da percepção que faltava um material que agregasse informações cartográficas do Amapá e que auxiliasse no ensino e conhecimento dos alunos sobre importantes temas do estado. “Muitos estados do Brasil já dispõem de Atlas Geográfico Escolar, porém, o Amapá ainda não possuía. Também achamos importante que o Atlas possuísse mapas para exercícios”, explica o prof. Dr. Orleno Júnior.









Processo de elaboração

A elaboração do atlas geográfico escolar durou cerca de um ano. Além do prof. Dr. Orleno Júnior, a equipe de confecção dos mapas e organização do atlas foi composta por discentes do curso de Licenciatura em Geografia e do Mestrado em Geografia, ambos da Unifap, e a participação da docente do PPGeo/Unifap, Profa. Dra. Eliane Cabral, que trabalha com ensino de geografia.









Inicialmente foi feito o planejamento da equipe para se definir o formato, escala e quais tipos de mapas fariam parte do Atlas. Posteriormente, foram levantados dados e informações espaciais dos meios físicos e socioeconômicos do estado para a elaboração dos mapas.

“Após a elaboração dos mapas e dos textos, o material passou por uma rodada teste com professores de Geografia que estão matriculados na Especialização em Ensino de Geografia, coordenada pela professora Eliane Cabral. Essa fase teve o objetivo de produzir um material com linguagem de fácil entendimento e ninguém melhor que os professores que estão em sala de aula no dia a dia para nos auxiliares nessa missão. Após a rodada teste, foram feitos os ajustes sugeridos e depois encaminhado para revisores de várias instituições do Amapá e de outros estados do Brasil. Por fim, tivemos a fase de editoração e encaminhamento para divulgação e impressão”, detalha o coordenador do projeto.









O Atlas Geográfico Escolar do Estado do Amapá é mais uma publicação da Editora da Unifap e será futuramente disponibilizado de maneira impressa. A equipe de elaboração do atlas realizará ações de divulgação em escolas de Macapá e Santana. “Porém as cópias que mandamos para impressão foram custeadas com recursos próprios e são em pequenas quantidades. Nós ainda não tivemos patrocínio para a impressão do material em larga escala para melhor divulgação e uso do Atlas nas escolas”, observa o prof. Dr. Orleno Júnior.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...