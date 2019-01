Design de Games: brincadeira de gente grande

Nicho possui uma infinidade de áreas de atuação

Para muitos, videogame é sinônimo de diversão. Entretanto, há quem pense diferente e relacione o aparelho com muito trabalho. Na verdade, esses dois conceitos podem até se misturar, mas para os profissionais que atuam no segmento dos games, esse é um assunto muito sério. Além disso, quem deseja ingressar na área encontra um nicho que prospera, em tendência oposta a crise.

Só em oito anos, o número de empresas desenvolvedoras de games aumentou quase 600% e hoje, existem, aproximadamente, 300 delas no Brasil. Esse número confirma a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta o crescimento real dos serviços de informática. Segundo o instituto, o volume dos serviços de tecnologia da informação cresceu 4,2%.

Quem deseja seguir essa área pode fazer um curso de Design de Games em duas modalidades: graduação ou tecnológico. Engana-se quem pensa que, por ser um universo totalmente voltado para o digital, que, para embarcar nele, é necessário ter um conhecimento prévio em programação. Muito pelo contrário porque, dificilmente, um designer de game irá trabalhar sozinho.

Outra coisa detalhe que torna a brincadeira mais divertida são as amplas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. De acordo com o 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais apresentado em novembro de 2018 pelo Ministério da Cultura, as áreas que mais concentram trabalhadores na indústria de games são: programação e gestão de projetos, arte e design, administrativo e financeiro, marketing e vendas.

Ainda segundo a pesquisa do Ministério da Cultura, de todas as áreas, a programação de jogos representa 30% e é a principal fonte de renda dos profissionais da área. Outro dado apresentando: 82% ganham, em média, R$1,908.

Se você é um geek ou não, mas se interessa pela área e deseja seguir essa carreira, pode planejar dar um play na carreira com apoio do Educa Mais Brasil. O programa oferece descontos de até 70% para interessados em cursar graduação de Desenvolvimento de Jogos Digitais ou fazer uma pós-graduação. Se interessou? É muito simples! Acesse o site do programa e faça sua inscrição. É gratuita.

Ascom Educa Mais Brasil