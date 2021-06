Como ler mensagens no WhatsApp sem ficar ‘online’ no aplicativo

Truques podem garantir mais privacidade para quem não quer mostrar aos contatos que está disponível no aplicativo de mensagens.

Por Lorena de Sousa

O WhatsApp continua lançando novas funções para melhorar a experiência de seus usuários, mas a possibilidade de ler mensagens sem precisar ficar ‘online’ ainda não está disponível. Se você também busca mais privacidade, descubra como contornar essa situação para acessar uma mensagem sem que seus contatos vejam que você está ativo no aplicativo.

No momento já é possível impedir que contatos bloqueados vejam que um usuário está online. No entanto, para os demais contatos, ainda não é possível impedir a exibição do status abaixo do nome da pessoa sem a utilização de truques.

Existem alguns métodos para impedir que seus contatos vejam que você está online, como por exemplo a leitura da mensagem por meio das notificações do smartphone. Basta acessar as notificações do celular para ter acesso ao conteúdo que foi recebido, mas vale lembrar que o aviso vai mostrar apenas parte da mensagem.

Outro truque é desativar a conexão com a internet colocando o aparelho no modo avião, função que desliga a rede wifi e torna impossível que os contatos saibam que você está com o WhatsApp aberto. Nesse caso, o usuário pode digitar a mensagem de resposta, sair do aplicativo e desligar o modo avião para recuperar a conexão com a internet.

Também existem opções de aplicativos e extensões que oferecem recursos para esconder o status e o “digitando”, mas o problema desse tipo de solução é que elas não é muito segura. Por isso, evite métodos que podem colocar sua privacidade em risco e aumentar as chances de um ataque hacker.

