NASA revela impressionante foto panorâmica da superfície de Marte

André Luiz Dias Gonçalves

A NASA divulgou, na última quarta-feira (4), uma impressionante imagem panorâmica da superfície de Marte, registrada com a mais alta resolução até o momento. Ela foi feita pelo rover Curiosity em novembro do ano passado, mostrando Glenn Torridon, uma região ao lado do Monte Sharp, explorada pela missão.

Segundo a agência espacial americana, a imagem tem 1,8 bilhão de pixels de resolução e 2,25 GB de tamanho, sendo composta por mais de 1 mil fotos tiradas durante o feriado de Ação de Graças de 2019, que foram cuidadosamente reunidas nos meses seguintes, para a criação da super panorâmica marciana.

Veja também:

Operação da PF combate tráfico de armas em vários estados

Receita registra mais de 34 mil apreensões na alfândega em 2019

A sonda usou a câmera do seu braço mecânico para registrar imagens do local em que está, do mesmo ponto de vista, por vários dias seguidos. Foram necessárias mais de 6,5 horas ao longo de quatro dias para que o Curiosity capturasse as fotos individualmente, que eram tiradas sempre entre as 12h e as 14h de Marte, com o objetivo de garantir a melhor iluminação.

Veja mais no Tecmundo

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...