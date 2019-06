Microsoft pode vir a lançar mais atalhos para o Windows

O Office tem sido um dos grandes focos da Microsoft.

A Microsoft pode vir a acrescentar ao teclado do Windows 10 a capacidade de servir de atalho para aplicações das ferramentas do Office. Diz a página WalkingCat no Twitter (abaixo) que a Microsoft está a conduzir um inquérito interno que aponta para esta possibilidade.

De acordo com esta ideia, seria possível combinar a tecla existente Windows com as letraws O, T, W, X, P, D, N, Y e L para aceder a diferentes apps. Combinando a tecla Windows com a letra W, por exemplo, daria acesso imediato ao Word, enquanto combinar a Windows com a letra P levaria os utilizadores para o PowerPoint.

O objetivo desta novidade seria melhorar a experiência dos utilizadores com o Office, serviço que tem sido um dos grandes focos da Microsoft dentro do Windows 10. Tendo isto em conta, é possível que estes atalhos sejam implementados no futuro mas, porque enquanto, ainda nada é oficial.

