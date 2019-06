A ciência confirma: a famosa ‘carinha de cachorro’ do seu cão evoluiu para você não negar nada a ele

Estudo descobriu que fazer tal expressão traz diversas vantagens ao anima. Ela foi aperfeiçoada ao longo da evolução da espécie na hora de pedir comida ou resolver outros problemas

Sabe a famosa carinha de cachorro feitas pelos nossos animais de estimação? Aquela que é impossível resistir e que você inevitavelmente vai ceder e dar o que eles querem? Então, essa feição pode ter surgido por nossa causa.

Um estudo descobriu que os músculos faciais usados durante a criação dessas expressões só são encontrados em cachorros, o que sugere que, ao longo da evolução da espécie, nossos melhores amigos desenvolveram tal capacidade exclusivamente para se comunicar com humanos.

Segundo Juliane Kaminski, psicóloga da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, e autora do estudo, os cães tiveram que fazer a carinha para sobreviver à seleção natural: “Os resultados sugerem que as sobrancelhas expressivas em cães podem ser o resultado de preferências inconscientes de humanos e que influênciaram na seleção durante a domesticação”, afirmou ela. “Quando eles fazem esse movimento, despertam nos humanos um grande desejo de cuidar. Isso daria aos cachorros que movem suas sobrancelhas uma vantagem sobre os outros durante a seleção e reforça o instinto de ‘olhos de cachorro’ para as gerações futuras”, completa

O estudo diz que apenas um músculo pode ter ajudado a desempenhar um grande papel no amor que sentimos por esses bichinhos. Eles sabem, por isso, fazem mais vezes essa expressão com os olhos e mostram mais a língua quando humanos estão perto do que quando são filmados por câmeras.

Saiba mais no Olhar Digital