Pesquisadores querem ajuda do seu PC para estudar o coronavírus

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, está pedindo uma ajudinha sua para estudar ainda mais o coronavírus Covid-19. A ideia é simples, tem o nome de [email protected] e utiliza parte do poder ocioso da sua máquina para criar uma rede com diversos outros computadores, que aceleram as pesquisas na universidade.

O trabalho pretende analisar como é o comportamento das proteínas que compõe o coronavírus Covid-19, além de ajudar em seu primo mais velho, o SARS (sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave e que se espalhou pelo mundo em 2002). O alvo está em uma proteína (em vermelho na imagem acima), que é a responsável por fazer com que o vírus ataque as células dos pulmões das pessoas infectadas.

“Um anticorpo terapêutico é um tipo de proteína que pode bloquear a ligação da proteína do vírus com a proteína de seu receptor, impedindo a que o vírus infecte a célula pulmonar”, comenda a nota divulgada pela universidade. Este anticorpo terapêutico pode ser criado quando os pesquisadores entendem como que a proteína do vírus funciona.

O problema é que este tipo de pesquisa depende de imenso poder computacional, que custa muito dinheiro, mas que pode vir de doadores e isso baixa consideravelmente o custo e o tempo necessários para o objetivo. O doador é uma pessoa que baixa um programa desenvolvido pelo grupo de pesquisadores e que oferece parte ociosa do processador para a pesquisa.

A universidade então coleta “pequenas partes ociosas” de centenas ou milhares de pessoas e faz algo como os servidores que rodam jogos na nuvem: processam tudo que precisam com ajuda de computadores remotos.

Se você acha que já ouviu essa história no passado, não está enganado. O PlayStation 3 já serviu para algo semelhante, quando a Sony permitiu, entre 2006 e 2012, que os mesmos pesquisadores utilizassem o poder ocioso dos video games, com ajuda do aplicativo Life with PlayStation, para ajudar nas pesquisas do [email protected]

Neste programa específico com a Sony, mais de 15 milhões de usuários participaram do projeto e doaram mais de 100 milhões de horas em processamento do console de mesa.

Se você quer ajudar a Universidade de Stanford na pesquisa sobre o coronavírus Covid-19, é só clicar neste link e seguir as instruções (em inglês).

Fonte: Tecnoblog

