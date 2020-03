As diferenças do modo escuro do WhatsApp para Android e iPhone

O modo escuro do WhatsApp para o Android e o iPhone apresenta algumas diferenças. Veja quais são elas!

Alvaro Scola

Depois de muita espera, finalmente, o WhatsApp ganhou o aguardado modo escuro em suas versões oficiais, ou seja, seus usuários não dependem mais de utilizar a versão Beta ou de métodos alternativos. O Olhar Digital, inclusive, já mostrou como ativar o modo escuro do WhatsApp no Android e no iPhone assim que o mesmo foi disponibilizado.

Veja também:

Programa de bolsas de doutorado nos EUA recebe inscrições até 31 de março

Clipe de Manoel Cordeiro será disponibilizado na internet a partir desta sexta-feira, 6 de março

Apesar de funcionar de forma bem parecida, existem algumas pequenas diferenças entre o modo escuro disponibilizado para o aplicativo nas duas plataformas. Assim, o Olhar Digital lhe mostra a seguir o que muda entre o modo escuro do WhatsApp para o Android e o iPhone.

A forma de ativar os temas

O primeiro item da nossa lista fica justamente em um dos atos mais cruciais para utilizar o modo escuro, que é como ele pode ser ativado. Enquanto no Android, os usuários têm a opção de ativar o modo escuro pelo aplicativo ou pelo sistema, no iOS é necessário ativar o tema escuro de todo o sistema para que ele entre em ação no aplicativo.

Veja mais no Olhar Digital

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...