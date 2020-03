Mercado Central: lanches e refeições a preços populares

Com uma nova e mais ampla estrutura, o novo Mercado Central traz como proposta, além de preservar a história e a identidade do espaço, fomentar ainda mais a cultura e a gastronomia amapaense. O local foi entregue em janeiro e, desde então, vem trazendo vários atrativos em seus pratos regionais e valores acessíveis para melhor atender os consumidores. São mais de 20 boxes para a comercialização de alimentos.

Quem visita o mercado pode se deliciar com as mais variadas opções de comidas, desde pratos tradicionais já servidos no mercado, como peixe frito, caldeirada, porco, frango guisado, calabresa, até comidas fitness. O ambiente conta com lanchonete, sorveteria, venda de comidas típicas, espaço gourmet, chopperia, tapiocaria, hamburgueria, café, e a grande novidade será um espaço para a comercialização de produtos fitness.

“A diferença é que hoje o mercado oferece um cardápio diferenciado. Continuamos com os restaurantes que já funcionavam aqui, e alguns desses empreendedores mudaram de atividade, o que resultou nesse diferencial. Temos restaurantes que fazem aquelas comidas mais tradicionais, que já eram ofertadas diariamente, e agora temos outras opções de refeição, como espaço específico para comidas típicas, que antes não tínhamos, lanchonete e tapiocaria nesse primeiro momento, e, posteriormente, terá hamburgueria, cafeteria, souvenir, dentre outros”, explica a diretora do Departamento de Desenvolvimento Turístico do Macapatur, Elianey Farias.

No mercado, alguns boxes ainda estão sem funcionamento. O Instituto Municipal de Turismo fará um edital de chamamento público com previsão para o fim de março. Os interessados terão que efetuar inscrições no site da Prefeitura de Macapá, na data que será anunciada. Não haverá vagas para as atividades de restaurante e lanchonete.

O novo Mercado Central está localizado na Rua Cândido Mendes, Centro da capital, e funciona de segunda a segunda, das 6h às 20h.

Confira os preços de alguns produtos:

Sucos a partir de R$ 3,00;

Salgados a partir de R$ 3,00;

Pratos de refeições a partir de R$ 10,00;

Peixe frito, como pescada, a partir R$ 25,00;

Géis, incensos e temperos a partir de R$ 3,00;

Serviços de costura e sapataria a partir de R$ 5,00;

Cervejas a partir de R$ 5,00;

Sorvetes a partir de R$ 3,00.

Kelly Pantoja

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...