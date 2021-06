Covid-19: Prefeitura realiza segunda chamada para público em geral de 42 anos ou mais nesta terça-feira (29); confira demais grupos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza nesta terça-feira (29), a segunda chamada para recebimento da 1ª dose (D1) da vacina contra a Covid-19 para o público em geral de 42 anos ou mais. Para o público prioritário, a D1 será aplicada em caminhoneiros; trabalhadores da construção civil, engenharia civil, arquitetura e urbanismo, a partir dos 30 anos; pessoas que atuam com a manipulação de alimentos em supermercados e atacarejos. Pessoas de 60 anos ou mais, ou que estão no período de recebimento da 2ª dose (D2) de Astrazeneca também serão atendidas.



Segunda chamada 42+

A segunda chamada para o público em geral de 42 anos ou mais será realizada das 9h às 15h nos seguintes pontos: drive-thru da Praça Floriano Peixoto, drive-thru da Praça do Estádio Zerão, drive-thru da Rodovia do Curiaú, drive-thru do Marabaixo, anfiteatro da Unifap, UEAP e Ifap. Nestes pontos também serão atendidas para receber a D2 de Asrtrazeneca pessoas de 60 anos ou mais, ou que estão no período de recebimento do imunizante.

Para receber a vacina, será preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação, quem vai receber a D2 precisa ter a indicação de 1ª dose.

Construção civil, engenharia civil, arquitetura e urbanismo

Trabalhadores da construção civil, engenharia civil, arquitetura e urbanismo, de 30 anos ou mais, receberão a D1 das 9h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Novo Horizonte, Congós, Pedrinhas e Raimundo Hozanan. Os profissionais precisam apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, carteira de classe ou documento que comprove a atividade.

Manipulação de Alimentos

Pessoas que atuam em supermercados e atacarejos com a manipulação de alimentos (açougue, hortifrutigranjeiros e laticínios), receberão a 1ª dose das 13h às 17h na Associação Amapaense de Supermercados (Amaps), localizada na avenida General Gurjão, 259- Centro. Os trabalhadores precisam apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove vínculo com a empresa.

Caminhoneiros

A aplicação da 1ª dose em caminhoneiros residentes em Macapá ocorre das 9h às 15h no prédio do Sest/Senat localizado na rodovia Duca Serra. Os trabalhadores precisam apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, documento que comprove a atividade e carteira de habilitação para motoristas categorias C ou E.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

