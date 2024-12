Amapá continua a ser destaque no Ministério da Justiça e Segurança Pública como o estado que mais reduziu as taxas de crimes violentos no país

Dados federais de janeiro a outubro deste ano mostram queda de 34,2% comparado com o mesmo período em 2023, ficando a frente de Tocantins, que registrou 33,9%.

O Amapá, no período de janeiro a outubro de 2024, permanece como o estado que mais reduziu os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Brasil. Os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça (MJSP), mostram queda de 34,2% comparado com o mesmo período do ano passado, ficando à frente de Tocantins, que registrou 33,9%.

Os números divulgados pelo MJSP, com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que no total foram 291 vítimas de crimes violentos em 2023, contra 192 neste ano, o que condiz com 99 vidas preservadas. Em números gerais, o CVLI considera os crimes de homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte.

“Essas melhorias nos indicadores são resultados de um trabalho constante que vem desde outubro do ano passado, sem parar, contra o crime e as facções. Estamos presentes com nossas forças de segurança integradas protegendo vidas, fortalecendo o trabalho dos militares, garantindo tranquilidade para as nossas famílias com mais policiamento e efetivo nas ruas, que pode ser visto por todos nos municípios”, celebra o governador Clécio Luís.

Ações integradas das forças de segurança resultam em dados positivos de redução da criminalidadeO destaque do CVLI continua sendo para a taxa de homicídios que, no ano passado, registrou 260 vítimas, contra 183, em 2024, uma redução de 30% no Amapá. Em Macapá e Santana, que fazem parte da região metropolitana, os dados também são exitosos.

A capital registrou 172 vítimas em 2023, contra 109, em 2024, uma redução de cerca de 36,7%. Já Santana, o segundo município mais populoso do estado, registrou 66 vítimas em 2023 contra 40 este ano, com queda de 39,4%.

“Tenho certeza que seguiremos com essas reduções até o final do ano, com a possibilidade de fechar 2024 com os melhores índices da história da segurança pública do Amapá. E isso nos mostra que estamos no caminho certo, esses números são uma motivação para continuar no combate à criminalidade, principalmente às facções criminosas”, garantiu o gestor da Secretaria de Estado da Segurança Pública, José Neto.

Rondas e aumento de efetivo policial garantem mais segurança à população

Melhorias no sistema penitenciário

O secretário destaca ainda a nova forma de conduzir os protocolos de vigilância e revista de todos que adentram no sistema penitenciário do estado, além da inauguração de novas estruturas no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), como a Unidade Prisional José Eder.

“Ao colocarmos em funcionamento a nova unidade, com protocolos muito semelhantes aos visto nas penitenciárias federais, conseguimos transferir para aquele ambiente as principais lideranças, desarticulamos com muita eficiência os principais grupos criminosos em nosso estado. Nosso objetivo é ampliar para todo o nosso sistema penitenciário esse sistema que se mostrou muito eficiente. Hoje a penitenciária passa por uma modernização e reforma, que vai deixar o Iapen nos moldes das melhores penitenciárias do país”, adiantou o secretário.

