MP-AP, Tjap e parceiros promovem atividade física alertando para a prevenção da saúde do homem

A tarde de terça-feira (23), foi de alerta para os cuidados da saúde do homem por meio da ação “Pedal Azul”, organizada pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP), Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) e parceiros. O evento levou em torno de 300 ciclistas de Macapá e Santana a vestirem a camisa da prevenção ao câncer de próstata e circularem pelas ruas do Centro e orla de Macapá como forma de chamar a atenção para a campanha Novembro Azul.

O promotor de Justiça Flávio Cavalcante e o juiz Marconi Pimenta coordenaram a atividade que contou com a participação dos Grupos de Ciclistas Organizados de Macapá e Santana e parceria da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), Prefeitura de Macapá (PMM), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AP), Assembleia Legislativa do Amapá (ALAP), e Instituto Joel Magalhães (Ijoma).

Os promotores de Justiça Afonso Pereira, Milton Ferreira do Amaral Júnior e Samile Alcolumbre participaram do “Pedal Azul” junto com os servidores da instituição incentivados pelo Setor de Saúde Ocupacional da Procuradoria-Geral de Justiça.

O encerramento do “Pedal Azul” foi na Praça Samaúma, com show de Nivito Guedes e sorteio de duas bicicletas. Flávio Cavalcante e o juiz Marconi Pimenta entregaram os prêmios que tiveram como contemplados Luciano Costa, do Grupo Pedal dos Amigos, e Vitor Lucas Pantoja, do Pedal Tucuju, e agradeceram pelas participações dos ciclistas e parceiros.

Marconi Pimenta agradeceu a todas as instituições que participaram e contribuíram para a realização do 1º Pedal Azul, “que nos une em um ato de solidariedade e amor pela vida”. (www.tjap.jus.br)

“Estou muito feliz pelo engajamento dos ciclistas que atenderam ao nosso convite e proporcionaram um dos maiores movimentos dessa categoria em nossa cidade por uma causa importante. Atividade física é prevenção e com este alerta estamos incentivando os homens a se cuidarem de forma agradável e divertida, como andar de bicicleta”, ressaltou Flávio Cavalcante, que também agradeceu pelas parcerias.

Ao final do “Pedal Azul”, a Prefeitura de Macapá disponibilizou serviços com testes rápidos e encaminhamento para realização de PSA (Antígeno Prostático Específico) na UBS Perpétuo Socorro.

