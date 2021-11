Macapá terá “Dia Municipal do Samba Illan do Laguinho”

A 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Macapá, teve dentro da pauta a cultura amapaense, mais especificamente o samba Tucuju.

Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 144/2021 CMM, de autoria do vereador Claudiomar Rosa (AVANTE), que institui o dia 02 de dezembro, como o “Dia Municipal do Samba Illan do Laguinho”.

Esta data é festejada a nível nacional e estadual, e a partir deste PL, passa a ser parte do calendário oficial de eventos do município de Macapá, tornando um dia especial para realizações de palestras, reuniões, debates, encontros, audiências, campanhas, comemorações, painéis, workshops, entre outras atividades semelhantes, congêneres ou similares podendo também realizar atividades em conjunto com entidades, órgão, organizações, sindicatos, empresas, associações ou fundações, sejam governamentais e/ou não-governamentais, inclusive assinar convênios, de acordo com o interesse Público Municipal.

O dia 02 de dezembro.

A visita de Ary Barroso ao Estado da Bahia, no dia 02 de dezembro, foi o marco para que esta data passasse a ser celebrada como o Dia do Samba, em Salvador, tornando-se este dia, uma celebração nacional.

O projeto de lei faz homenagem à Illan do Laguinho, músico e compositor, que tem sua história escrita em versos e prosas pelo bairro do Laguinho, onde nasceu e construiu sua trajetória.



Illan foi autor de diversos sambas de enredo para as escolas de samba no Amapá e se tornou vencedor de grandes festivais de samba e pagode, além de participar da ala de compositores da agremiação carnavalesca do Rio de Janeiro, Imperatriz Leopoldinense.

O projeto de lei segue para sanção do prefeito de Macapá.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado