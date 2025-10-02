Jean Carmo lança “Canto para Maria” em homenagem ao Círio de Nazaré

Novo single do artista amapaense celebra a fé mariana e reforça sua trajetória marcada por canções regionais, religiosas e culturais.

O músico amapaense Jean Carmo lança neste mês de outubro seu mais novo single, “Canto para Maria”, uma canção religiosa dedicada à Virgem de Nazaré. O lançamento acontece em sintonia com o Círio de Nazaré, celebrado no próximo dia 12 em Belém do Pará e no Amapá, considerado uma das maiores manifestações de fé do país e que inspira devotos em toda a Amazônia. A canção busca traduzir, em melodia e oração, o sentimento de devoção e esperança que move milhares de fiéis durante a procissão.

Além do novo single, Jean Carmo vem construindo uma trajetória sólida no cenário musical, sempre equilibrando influências do blues, rock e funk dos anos 60 e 70 com ritmos regionais como o marabaixo. Em 2016, lançou o EP Amazônidas, seguido por Outras Canções em 2020. Entre os trabalhos mais recentes estão os singles “Fortaleza do Santo José” (2021), “Histórias Guardadas” (2022), “Desencanto” (2024) e a faixa religiosa “Meu Senhor”, lançada neste ano.

Nascido em Macapá, em julho de 1977, Jean Carmo iniciou sua trajetória musical ainda na adolescência, tocando violão e guitarra em missas da Igreja Cristo Redentor, no bairro Novo Buritizal. Ao longo da carreira, participou de bandas, projetos culturais e eventos como o Arte no Museu e o Macapá Verão, consolidando-se como um artista versátil. Suas composições transitam entre a valorização cultural e histórica do povo amapaense, a preservação ambiental, temas religiosos e românticos, sempre com uma sonoridade própria que conecta a Amazônia ao mundo.

Ouça “Canto para Maria” no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kutb9O4_0EE

Curtir isso: Curtir Carregando...