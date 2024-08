MEC e Inep divulgam resultados do Ideb 2023

Ministro da Educação e presidente do Inep apresentarão dados da edição de 2023 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Coletiva de imprensa vai acontecer na quarta-feira (14), às 11h, na sede do MEC

O ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, participarão de coletiva de imprensa para divulgação dos resultados de 2023 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na quarta-feira, 14 de agosto, na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF).

Os jornalistas interessados em participar da coletiva devem fazer o credenciamento pelo formulário. Para realizar o cadastro, é necessário informar nome completo, veículo de imprensa, CPF, telefone e e-mail para contato. As vagas poderão ser limitadas. As planilhas com resultados de cada município e escola serão divulgadas no portal do Inep, na quarta-feira (14) à tarde.

Ideb – O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...