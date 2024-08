53ª Expofeira: Mais de 5 4% das vagas para exposição e comercialização de animais já estão preenchidas

Inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto, no Parque de Exposições da Fazendinha, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 18h.

O Governo do Amapá segue com as inscrições abertas para criadores que possuam interesse em expor e comercializar animais durante a 53ª Expofeira, que ocorre no período de 29 de agosto a 8 de setembro. Com uma grande adesão por parte dos produtores e vagas limitadas, a subcomissão de credenciamento pecuarista, responsável pelas inscrições, informou que cerca de 54% das vagas para o setor já estão preenchidas.

A expectativa da organização é receber entre 500 e 600 animais, envolvendo exposição e comercialização de bovinos, bubalinos, equinos, ovinos e caprinos. Ao todo, são 270 ambientes próprios para receber espécies de médio e grande porte.

“Temos uma excelente procura por parte dos criadores e certamente teremos todos os espaços fechados antes do início do evento. Como os ambientes são limitados, abrimos uma lista reserva para criadores equinos, mas nos demais locais ainda temos vagas”, informou a presidente da subcomissão credenciamento pecuarista e médica veterinária, Eugênia Picanço.

Currais já receberam serviços de capina e pinturaO período para entrada dos animais inicia em 27 de agosto. Diferente do ano passado, nesta edição os animais poderão adentrar ao Parque de Exposições durante o evento. A coordenação reforça que é preciso apresentar todas as exigências documentais que foram debatidas e definidas pelos técnicos profissionais da área do Governo do Amapá.

Serviço

Para os criadores que possuem interesse em expor e comercializar animais, as inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto, na sala da comissão de Assistência Técnica do Estado, que fica localiza na Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 18h.

