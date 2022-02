Macapá apresenta risco médio de infestação do mosquito Aedes aegypti

Foram 6.825 imóveis vistoriados em 15 bairros da capital.

A Prefeitura de Macapá divulgou nesta quarta-feira (2) o resultado do 1° Ciclo do Levantamento de Índice Rápido para Aedes Aegypti (LIRAa). Foram 6.825 imóveis vistoriados em 15 bairros da capital no mês de janeiro.

Após o trabalho das equipes em campo, foi apontado que o município está em situação de médio risco de infestação predial pelo mosquito transmissor da dengue.

O diretor do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) da Semsa, Carlos Nelson Almeida, explica que através do relatório é possível criar estratégias para reduzir a proliferação do Aedes aegypti.

“O levantamento nos possibilita fazer um diagnóstico das áreas em que devemos intensificar nossas ações de combate, identificando quais são os bairros mais críticos e quais focos são predominantes em cada área. É muito importante que os moradores recebam nossas equipes e, em casos de suspeita de criadouros, possam entrar em contato conosco por meio do Disk Mosquito para solicitar a visita de um agente de endemias”, reforça o diretor da Vigilância Ambiental.

A pesquisa é feita a cada dois meses, em diferentes bairros da capital. Por ano, são realizados seis ciclos de visitas domiciliares.

Bairros com maiores índices

Dentre os bairros vistoriados, Congós, Brasil Novo, Palmeiras e Macapaba apresentaram alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti na capital, responsável pela transmissão da dengue.

Nos arredores, Fazendinha, Vale Verde, Alfaville, Polo e Pedrinhas foram detectados o maior índice de Aedes albopictus, causador da febre amarela e, transmissor potencial do vírus da dengue.

Disk Mosquito

A população pode solicitar a visita de um agente de endemias ou fazer denúncia de logradouros abandonados pelo número (96) 98813-3779. O serviço funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.

Maison Brito*

Secretaria Municipal de Saúde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...