Bioparque da Amazônia terá entrada gratuita para público feminino aos domingos de março

Durante o mês de março, o Bioparque da Amazônia terá entrada gratuita aos domingos para o público feminino em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O primeiro domingo já inicia no dia comemorativo, 8 de março.

O intuito é homenagear o público feminino e incentivar a visitação das mulheres durante o mês. “Todas as visitantes do Bioparque deverão se dirigir à bilheteria para o resgate da pulseira para o passeio do domingo de visitação”, informa o diretor-presidente do Bioparque da Amazônia, Richard Madureira.

Ele também reforça que todas às terças-feiras a entrada continua gratuita para todos os públicos. “O promocional de gratuidade para as mulheres será apenas durante o mês de março, devido à comemoração ao dia delas. A partir de abril, a entrada continuará a mesma dos dias normais do Bioparque”, afirma.

Além da gratuidade às terças-feiras, idosos acima de 60 anos, crianças de até 5 anos e pessoas com deficiência têm direito a entrada gratuita. Professores da rede pública municipal, estadual e privada, estudantes, crianças de 6 a 12 anos, acompanhantes de pessoas com deficiência, cadastrados no CadÚnico, doadores regulares de sangue, portadores de câncer e doenças degenerativas, pessoas com transtorno do espectro autista têm direito à meia-entrada. Os demais grupos pagam uma taxa de entrada única, de R$ 10,00.

Horário de funcionamento

O Bioparque da Amazônia funciona de terça a domingo, das 9h às 17h.

