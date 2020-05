Amapá tem 3.005 casos confirmados, 5.418 em análise laboratorial, 862 pessoas recuperadas e 94 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 13, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 3.005 casos confirmados e 5.418 em análise laboratorial. Os testes também 3.276 descartaram suspeitas.

A atualização traz 95 novos casos confirmados, sendo 24 em Macapá, 27 em Santana, 18 em Laranjal do Jari, 1 em Oipoque, 11 em Porto Grande, 3 em Serra do Navio, 3 em Vitória do Jari, 1 em Tartarugalzinho, 4 em Ferreira Gomes e 3 em Calçoene.

O boletim também traz mais 8 óbitos ocorridos no período de 28 de abril a 13 de maio. Os óbitos são dos municípios de Macapá, Laranjal do Jari e Porto Grande.

Macapá: 4 óbitos. Um homem, de 36 anos, com doença respiratória crônica. Outros dois homens de 72 e 79 anos, sem comorbidades. Esses óbitos ocorreram no Centro Covid-II. O quarto óbito é de mulher de 76 anos, cardíaca e diabética, e ocorreu no Hospital de Emergências (HE).

Laranjal do Jari: 3 óbitos, todos de homens. Um deles de 56 anos, sem comorbidades, no Hospital Estadual de Laranjal do Jari. Os outros dois óbitos ocorreram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município – um homem de 44 anos, sem comorbidades e outro 75, diabético.

Porto Grande: 1 óbito de paciente de 86 anos com comorbidade relacionada à hipertensão. Ele faleceu em domicílio de familiares, em Macapá.

Assim, o Amapá chega a 94 mortes por coronavírus em 10 municípios. (Macapá 57/ Santana 13/ Laranjal do Jari 16/ Mazagão 1/Oiapoque 1 / Porto Grande 2 / Vitória do Jari 1 / Tartarugalzinho 1/ Ferreira Gomes 1/Pedra Branca do Amapari 1).

Entre os recuperados, estão 862 pessoas (Macapá 520/ Santana 156/ Laranjal do Jari 72/ Mazagão 20/ Oiapoque 32 / Porto Grande 19 / Serra do Navio 8/ Vitória do Jari 6/ Itaubal 5 / Tartarugalzinho 6 / Amapá 6/Ferreira Gomes 2/Cutias do Araguari 10).

Dos 3.005 casos confirmados:

Macapá: 1.990

Santana: 461

Laranjal do Jari: 204

Mazagão: 45

Oiapoque: 57

Pedra Branca: 43

Porto Grande: 57

Serra do Navio: 35

Vitória do Jari: 39

Tartarugalzinho: 11

Itaubal: 9

Amapá: 6

Ferreira Gomes: 10

Calçoene: 7

Pracuúba: 1

Cutias do Araguari: 30

Já em relação a casos suspeitos, os municípios declararam 6.011, sendo:

Macapá: 3.690

Santana: 923

Laranjal do Jari: 315

Mazagão: 285

Oiapoque: 151

Pedra Branca do Amapari: 59

Porto Grande: 134

Serra do Navio: 47

Vitória do Jari: 138

Itaubal: 21

Tartarugalzinho: 61

Amapá: 53

Ferreira Gomes: 29

Cutias do Araguari: 69

Calçoene: 36

Pracuúba: 0

Internações

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar na rede pública e privada é de 108 pacientes, sendo 60 no sistema público (26 em leito de UTI / 34 em leito clínico), e no sistema privado 48 (25 em leito de UTI / 23 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 1.941

Outras 167 pessoas com suspeita de covid-19 também estão em unidades hospitalares público e privadas.

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

