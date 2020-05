Prefeitura de Macapá divulga resultado da chamada pública para contratação temporária de médicos

A Prefeitura de Macapá divulgou nesta terça-feira,12 de maio de 2020, a lista dos habilitados no processo de chamada pública para a contratação temporária de 50 profissionais médicos na capital amapaense. De acordo com o secretário municipal de Gestão, Michel Fonseca, foram classificados 32 médicos nas modalidades diaristas e plantonistas.

O resultado está no link: http://processoseletivo.macapa.ap.gov.br/inscricao/edital-de-chamamento-publico-no-002-2020-semsa-pmm/. Ainda segundo Fonseca, os candidatos habilitados passarão por avaliação final para a comprovação e apresentação de documentos exigidos em edital. “Nesta quarta [dia 13], todos os candidatos habilitados deverão se apresentar à Secretaria Municipal de Saúde munidos de documentos comprobatórios exigidos em edital, para que seja efetivada a aprovação, e, já no dia 14 [quinta-feira], possam nos ajudar no enfrentamento da Covid-19”, explicou.

Apresentação de documentos

Acontece nesta quarta-feira, 13, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida General Osório, nº 365, bairro Laguinho. O atendimento será realizado na sala da Divisão de Recursos Humanos, números 209 e 211, das 8h às 16h.

Cronograma:

13/05 (quarta-feira) – apresentação dos candidatos à Secretaria Municipal de Saúde;

14/05 (quinta-feira) Início das atividades nas UBS’s de lotação.

Dúvidas, enviar e-mail no endereço eletrônico: [email protected].

Secretaria de comunicação de Macapá

Amelline Borges

