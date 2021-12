O evento beneficente Reggae pela Vida acontecerá em 05 de dezembro.

Com o intuito de ajudar entidades carentes do Município de Santana (AP), o Movimento Reggae Pela Vida organiza um grande evento beneficente para promover cidadania e solidariedade, o Reggae pela Vida. Trata-se de uma programação especial composta por uma programação com diversos artistas locais no dia 05 de dezembro a partir das 15h00.

As apresentações do Reggae pela Vida acontecerão no Espaço Casa Viva (Av. Almirante Barroso, 851, Centro) e contarão com a presença da DJ Jacqueline Sanches, Dj Flávio Roots, Ingrid Sato (Voz e Violão) e Banda Mister

Os ingressos custam R$ 10,00 + 1 Kg de alimento não-perecível (adquiridos na entrada do evento). Durante o Reggae pela Vida também acontecerão venda de alimentação saudável, comercialização de produtos de moda streetwear com conteúdo cultural e pop. As vagas são limitadas.

A casa viva é uma casa de arte, cultura e resistência. Um lar/galeria de empreendimentos alternativos e promove intercâmbio de atividades artísticas e culturais junto com artistas da cena independente macapaense como cineclubes, feirinhas, rodas de conversa, oficinas, festivais e eventos. Atualmente com um studio de tattoo (@hypnostudio), salão de beleza (@casa1932_) e o ateliê de Macramê (@sultanaatelie). Além disso, está prevista para o final do ano a inauguração da galeria de arte, um ateliê de pintura e a primeira loja de Graffiti do Amapá (@mongraffiti). A Casa Viva possui uma arquitetura diferenciada e inspiradora, reflexo da energia dos seus moradores e colaboradores.

Os alimentos serão distribuídos na EMEB Foz do Rio Vila Nova (que atende 107 crianças) e no Projeto Esporte, Leitura e Religião (atende 47 Crianças) do distrito de Ilha de Santana. A distribuição acontecerá em 18 de dezembro de 2021.

SERVIÇO:

Evento Beneficente Reggae pela Vida

Informações e Contato:(96) 98100-3928 – Victor Hugo

Quando: 05 de dezembro, Domingo, às 15h

Local: Espaço Casa Viva (Av. Almirante Barroso, 85, Centro)

Ingresso na entrada do evento: R$ 10,00 + 1 Kg de alimento não-perecível

Vagas Limitadas

