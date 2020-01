Inaugurado primeiro Centro de Especialidades Odontológicas de Macapá

Avanços. É assim que a Prefeitura de Macapá segue dando resultados positivos na saúde do município. Prova disso é que nesta quarta-feira, 8, entregou seu primeiro Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da capital, onde serão feitos procedimentos em endodontia, periodontia, odontopediatria e radiologia. Para a manutenção e compra de insumos, o Município investirá R$ 662 mil do recurso de R$ 15 milhões garantidos na saúde municipal pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre; e receberá R$ 19.250,00 por mês de custeio do Ministério da Saúde. O mobiliário utilizado para equipar o espaço é fruto de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues.

Para prestar esses serviços, o espaço conta com nove consultórios odontológicos, salas de radiologia e de reuniões, administração, entre outras. Com o funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, o Centro terá capacidade de atender 48 pacientes por dia e fazer 20 películas de radiologia. Para ter acesso aos serviços, o paciente precisará de encaminhamento das UBS’s, onde ele terá seu primeiro atendimento.

Para o prefeito de Macapá, Clécio Luís, a entrega do CEO significa um fundamental avanço na saúde do município. “Contabilizamos hoje o 55º dispositivo de saúde, que servirá a todos os macapaenses. Essa obra é muito especial para nós, pois é um passo adiante na saúde pública e nesta área onde as pessoas precisam muito, que é a saúde bucal. Estamos abrindo a porta do CEO, mas já cuidamos da atenção básica de Macapá, e agora teremos serviços especializados nesta área. Agradeço o apoio fundamental do senador Davi, que colocou recursos para insumos, instrumental e, para mantermos o espaço, tudo que precisa para avançar em cirurgias buco maxilares”.

“Além disso, Davi tem sido um aliado da população macapaense, não tem medido esforços para ajudar nossa cidade, são muitas emendas e articulações do presidente do Congresso Nacional que nos orgulha. O senador Randolfe Rodrigues e a bancada federal também têm sido parceiros do nosso povo, sou grato pelo apoio. O CEO é uma obra física, que está absolutamente com alto nível de modernização dos aparelhos disponibilizados. Mas o que está representado aqui é a vitória da saúde bucal em nosso município”, concluiu Clécio.

Serão 32 profissionais das mais diversas especialidades, entre técnicos em higiene dental, em próteses, periodontia e radiologistas trabalhando no Centro de Especialidades Odontológicas, com a missão de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados na capital. Parte dos servidores foi cedida pelo Governo do Estado.

Segundo o senador Davi, hoje foi mais um dia de festa para todos. “É o primeiro CEO de Macapá, onde fizemos tudo com muito carinho. Temos aqui tratamentos mais especializados, no que se refere à saúde bucal. Aqui, todos estão disponíveis para atender quaisquer cidadãos, principalmente os mais carentes. É uma parceria de custeio nosso, para a saúde bucal e preventiva de nossa cidade. Nosso mandato tem sido definido para atender a população, e estamos fazendo a nossa parte, de dar dignidade aos macapaenses. Afinal, cuidar da saúde bucal é garantir também que as pessoas tenham autoestima e qualidade de vida. Quem ganha com isso é toda a população de Macapá”, discorreu Davi.

Por se tratar de um centro de especialidades, nele não serão dispensados medicamentos, nem realizadas extrações, limpezas e restaurações, apenas realização de procedimentos odontológicos especializados. As prescrições de medicamentos e serviços básicos continuam a ser atendidas nas unidades de saúde. O CEO é uma das frentes de atuação do programa federal “Brasil Sorridente”. O tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho feito pela rede de atenção básica, e no caso dos municípios que estão na Estratégia Saúde da Família, pelas equipes de saúde bucal.

A secretária de Saúde, Silvana Vedovelli, falou da importância do novo CEO para a cidade e da qualidade dos serviços prestados à sociedade. “Posso garantir ao povo de Macapá que temos uma equipe preparada e dedicada para atender com qualidade e respeito a população. Isso se deve ao comprometimento desses profissionais, com o projeto de saúde pública com responsabilidade que essa gestão tem aplicado”, disse.

Saúde Bucal em Macapá

Atualmente, a prefeitura mantém 14 Unidades Básicas de Saúde com Gabinete Odontológico. Nelas, são feitos serviços de extração, restauração e profilaxia. Essas unidades, juntas, fazem uma média anual de 30 a 50 mil procedimentos, além de ações contínuas e educativas em escolas, ações e espaços comunitários. Um importante avanço na saúde bucal foi a ampliação de equipes de saúde bucal. Em 2013, eram pouco mais de 20. Atualmente, são 62 equipes refletindo diretamente no número de pessoas atendidas pela rede de saúde municipal. Com a entrega do CEO, a gestão municipal soma 55 obras executadas e entregues, entre reformas e construções na área da saúde.

Estiveram presentes na cerimônia os vereadores Caetano Bentes, Rinaldo Martins, Professor Rodrigo e Antônio Grilo; o deputado estadual Jaime Perez; o deputado federal Luiz Carlos; a presidente do Conselho Regional de Odontologia no Amapá, Patrícia Lenora; a secretária-geral da Associação de Odontologia Nacional, Priscila Flores; o secretário de Saúde, Paulo Bittencourt; Roberto Bauer, superintende estadual do Ministério da Saúde, lideranças e secretários municipais.

