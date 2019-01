Recadastramento da meia-passagem reabre em fevereiro

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) inicia em 1º de fevereiro o recadastramento da meia-passagem. O trabalho de recadastro (para quem já tem o benefício) vai concentrar na sede do Setap, na Padre Júlio, entre Tiradentes e General Rondon, e prosseguir até o dia 29 de março, das 8h às 17h. Já o cadastramento de novos beneficiários e solicitação de segunda via ocorrerá no Amapá Garden Shopping (das 10h às 17h) e em dois postos a serem anunciados em fevereiro, que ficarão nas zonas norte e oeste. Um posto para cadastro também funcionará no Terminal Rodoviário de Santana, das 8h às 16h.

Os documentos necessários tanto para cadastro quanto recadastro são: declaração escolar ou comprovante de matrícula assinada pelo diretor da unidade (original), RG ou Certidão de Nascimento (cópia) e comprovante de residência (cópia). As certidões de matrículas eletrônicas, como as que são expedidas pela Unifap, só terão validade após a autenticação no site da instituição.

Caso o aluno tenha perdido a carteira e deseje pedir uma segunda via, deve fazer um boletim de ocorrência da perda e levar junto com os demais documentos. Esse BO pode ser feito pela Internet no site http://delegaciavirtual.policiacivil.ap.gov.br/.

O estudará poderá obter mais informações pelo site www.vtsetap.com.br. Após a conclusão do cadastro, quem não se regularizou terá o cartão bloqueado.

Não há necessidade de cadastro para alunos com menos de 7 anos. Para este público, é garantida a gratuidade, desde que esteja acompanhado de um adulto.

Recarga on line

Este ano o Setap vai disponibilizar um novo serviço que vai garantir que o estudante faça a recarga do seu cartão sem sair de casa. Basta que ele faça um cadastro pelo site e faça uma recarga mínima de R$ 30. Será gerado um boleto que após pago possibilitará que os créditos estejam disponíveis em até 24 horas. Esse mesmo sistema já é utilizado por empresas que adquirem o vale transporte e também servirá para as recargas do cartão cidadão.