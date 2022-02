PMM amplia oferta da 4ª dose da vacina para gestantes, puérperas e lactantes imunossuprimidas

Imunizante será ofertado em oito pontos da capital.

A partir deste sábado (12), a Prefeitura de Macapá passa a ofertar a 4ª dose do imunizante conta a Covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes imunossuprimidas. A imunização foi liberada pelo Ministério da Saúde (MS) na quinta-feira (10).

“Já estamos vacinando parte grupo de imunossuprimidos e agora vamos ampliar para as grávidas, puérperas lactantes com algum tipo de imunossupressão para reforçar a imunização delas”, diz o subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira.

A vacinação deste grupo obedecerá ao intervalo de quatro meses entre a 3ª e a 4ª dose e o imunizante será ofertado das 9h às 15h nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Zerão e Curiaú, nos shoppings Amapá Garden, Macapá e Villa Nova e nas faculdades Estácio Famap e Seama.

A aplicação da quarta dose está condicionada a apresentação de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e laudo médico que comprove a condição. Além disso, as gestantes, puérperas e lactantes deverão apresentar a carteira de vacinação com a indicação da 2ª e 3ª dose da vacina, respectivamente.

Ewerton França

Secretaria Municipal de Comunicação Social

