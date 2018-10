Finados: Município divulga prazo para realização de obras em cemitérios

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) prossegue nesta segunda-feira, 22, com serviços de limpeza e fiscalização para o Dia de Finados. De acordo com o secretário Augusto Almeida, a estimativa é receber cerca de 100 mil pessoas nos três cemitérios da cidade no próximo dia 2 de novembro e faz alerta quanto aos prazos para obras e reformas em sepulturas, que finaliza no dia 28 de outubro.

“O prazo para obras dentro dos cemitérios termina neste domingo, dia 28. Após essa data, serão permitidos apenas trabalhos que não gerem entulho ou resíduos, para que os visitantes possam circular tranquilamente. O serviço de limpeza nas sepulturas está liberado durante todo o ano”, explica o secretário.

Os interessados em fazer reformas deverão se cadastrar na Central de Triagem, na Semur, localizada na Av. Maria Quitéria, no Trem, onde devem retirar a autorização para a execução dos serviços e pagar as taxas. O atendimento é feito das 8h às 14h.

Amelline de Queiroz