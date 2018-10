Os aeroportos brasileiros mais baratos para viajar ao exterior

Levantamento do comparador de preços Skyscanner mostra quais aeroportos têm voos mais acessíveis para os Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia

Marília Almeida

São Paulo – Vai viajar para a Europa? Você vai pagar menos pela passagem aérea se morar em Salvador. Caso o destino seja os Estados Unidos, os viajantes que moram em Belém, no Pará, pagam menos pelo bilhete do que quem vive em outras cidades do país. É o que conclui um levantamento feito pelo comparador de preços de passagens aéreas Skyscanner.

O levantamento também mostra que o Aeroporto Internacional de São Paulo é o mais em conta para quem deseja visitar a Ásia, enquanto o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, é o mais barato para quem vai voar para os países vizinhos da América do Sul.

O estudo tomou como base uma média de preços dos bilhetes nos últimos doze meses.

