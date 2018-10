Alunos vão a São Paulo representar Amapá em Encontro Nacional de Educação Tecnológica

Quatro alunos da Escola Municipal Aracy Nascimento irão representar o Amapá no Encontro Nacional de Educação Tecnológica (Enetec), que acontecerá no dia 26 de outubro, em Presidente Prudente (SP). Esta é a primeira vez que o estado é representado a partir de uma escola municipal no evento, que contará com palestras, oficinas e concursos.

Os estudantes são do 5º ano do ensino fundamental (Eduardo Sepeda, Yasmin Kyara, Luane Monteiro e Pâmella Jhuly) e irão, junto com as professoras Dinalva Barros e Rutilene Figueiredo, apresentar o projeto Click News Aracy, que propõe um jornal escolar interativo, que mostra um pouco sobre o folclore amapaense. A equipe partirá nesta quarta-feira, 24.

O projeto desenvolvido pelos alunos possibilita o uso de recursos tecnológicos no aprendizado. O trabalho feito por eles utilizou o programa Visual Class, que se trata de um software que possibilita a criação de mídias interativas. Foi um mês de trabalho que permitiu aos alunos dominar a plataforma e, a partir dela, criar jogos e apresentações que serão expostos na competição que irá premiar o melhor trabalho em nível nacional. As crianças também saíram a campo para pesquisar sobre os aspectos culturais do Amapá e produzir os conteúdos que foram adicionados à plataforma digital.

Para a professora Rutilene Figueiredo, o desenvolvimento do projeto possibilitou que os estudantes tivessem um contato direto com as raízes locais e contribuiu para a aproximação deles das plataformas digitais das tecnologias educacionais. “Eles produziram sozinhos e com empenho, orientamos e estivemos presentes no processo, mas o mérito maior é deles. Isso nos faz perceber como a tecnologia pode ser usada a nosso favor dentro da sala de aula, as possibilidades pedagógicas são diversas”, conta.

