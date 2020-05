Prefeitura de Macapá divulga resultado do Processo Seletivo Simplificado para a saúde

A Prefeitura de Macapá divulgou neste sábado, 2 de maio, lista dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária na área da saúde. O processo fará a contratação imediata de 108 profissionais, sendo enfermeiros biomédicos, farmacêuticos, técnico em enfermagem, técnico laboratorial e condutor de ambulância. Eles serão distribuídos nas unidades de enfrentamento do Coronavírus na capital amapaense. Para acessar a lista com o resultado final, basta acessar o link http://processoseletivo.macapa.ap.gov.br/inscricao/processo-seletivo-simplificado-001-2020-area-da-saude/.

De acordo com o prefeito de Macapá, Clécio Luís, a ideia é que os profissionais já comecem a atuar em novas unidades específicas no enfrentamento da Covid-19. “O processo foi rápido, exatamente para que esses profissionais, ainda essa semana, já estejam lotados nas unidades de saúde. Inclusive, nas novas unidades que a prefeitura já deve abrir para o tratamento frente ao Coronavírus, em Macapá. Esses profissionais chegam em um momento fundamental. A ideia é que se tenha um atendimento cada vez mais humanizado dentro das UBS’s, para que as pessoas possam se sentir não só acolhidas no momento tão complicado, mas também o carinho em ser bem tratado”, enfatizou.

Segundo o secretário municipal de Gestão, Michel Fonseca, os candidatos aprovados devem se apresentar nesta segunda-feira, 4 de maio, na quadra da Escola Hildemar Maia, portando todos os documentos requisitados no item 5.1 do edital. “É importante que os aprovados fiquem atentos a todas as exigências previstas. É necessária a apresentação de todos os documentos comprobatórios discriminados em edital, para que possamos concluir a fase de aprovação. Caso não sejam apresentados, o candidato aprovado será automaticamente excluído do processo, abrindo vaga para o próximo da lista de reserva”, explicou.

Apresentação de documentos

Será realizada nesta segunda-feira, 4 de maio, na quadra da Escola Hildemar Maia, localizada na Avenida Cônego Domingos Maltez, nº 52 – Trem. Obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Município de Macapá, para evitar aglomeração na capital, a apresentação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado temporário da Saúde será feita em dois turnos: manhã – das 8h às 12h – para nível superior; e tarde – das 14h às 18h – para níveis técnico e médio.

Vale ressaltar que todos os candidatos deverão utilizar máscara de proteção, norma estabelecida pelo Decreto Municipal nº 1.880/2020.

Cronograma

02/05 (sábado) – Resultado Final do processo seletivo;

04/05 (segunda-feira) – Apresentação do servidor à Secretaria Municipal de Saúde de Macapá.

