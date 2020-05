EUA anunciam US$ 950.000 em assistência ao Brasil para mitigar o impacto de COVID-19

Brasília, 1 de maio de 2020: Os Estados Unidos estão fornecendo um novo fundo para apoio econômico de US$ 950.000 (aproximadamente R$ 5,21 milhões) para incentivar investimentos do setor privado na mitigação dos impactos, não relacionados à saúde, da COVID nas populações urbanas e rurais vulneráveis do Brasil, com foco na região amazônica. Essa assistência faz parte do investimento anterior dos EUA no Brasil, que totaliza mais de US$ 617 milhões nos últimos 20 anos, incluindo quase US$ 103 milhões em saúde. Esse fundo será coordenado pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) por meio de parceiros do setor privado e da sociedade civil e em coordenação com o governo brasileiro.

No anúncio, o embaixador Todd Chapman destacou: “Esta iniciativa ajudará os esforços do Brasil para mitigar o impacto socioeconômico e de saúde da COVID-19 e demonstra claramente nosso compromisso de longa data com nossa parceria estratégica com o Brasil”.

Proveito da generosidade do povo e da ação do governo norte-americano, os Estados Unidos continuam a demonstrar liderança global diante da pandemia da COVID-19. Meses combatendo essa pandemia no país e exterior, os EUA continuam a ser o maior doador para os esforços de resposta a nível mundial da COVID-19, construindo décadas de liderança em saúde e assistência humanitária que salvam vidas. Veja este Fact Sheet para mais informações.

Os Estados Unidos continuarão a discutir e empenhar em trabalhar com o Brasil para melhorar a vida de nossos cidadãos e buscar maneiras de ajudar outras pessoas na região e combater a COVID-19.

VALORIZE E PRESTIGIE A MÚSICA DA AMAZÔNIA! Publicado por Chico Terra em Quinta-feira, 23 de abril de 2020

Curtir isso: Curtir Carregando...