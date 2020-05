Pedaço da Lua vai a leilão por quase 14 milhões de reais

Cesar Schaeffer

Meteorito lunar foi encontrado há dois anos no deserto do Saara, possui pouco mais de 13 quilogramas e um forte brilho prateado

Fala verdade, quem não gostaria de ter um pedaço da Lua dentro da casa? Já pensou, que incrível! Pois, saiba que o “adorno espacial” já está à venda – ou melhor – vai a leilão muito em breve, em Londres. Agora, quanto você acha que custaria um pedaço da Lua? Infelizmente, o “enfeite” não é para qualquer um; a não ser que você tenha alguns milhões sobrando na sua conta bancária. O quinto maior pedaço do único satélite natural da Terra vale, aproximadamente, US$ 2,5 milhões (em conversão direta, no câmbio atual, algo em torno de R$ 13.750.000).

Com 13,6 kg, o meteorito lunar (NWA 12691) foi encontrado no deserto do Saara dois anos atrás. É difícil saber como o objeto veio parar aqui na Terra. O que se especula é que o pedaço foi separado da Lua após o choque de um asteroide ou cometa. Além disso, ninguém faz a mínima ideia de quando isso aconteceu – e, sim, o meteorito pode ter caído no Saara há centenas ou até milhares de anos.

