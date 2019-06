Dollify: conheça o app de caricatura que é o novo sucesso no Brasil

Aplicativo que permite criar um avatar personalizado já é o mais baixado na loja da Apple

Por Rubens Achilles

O Dollify é um aplicativo gratuito para iPhone (iOS) e Android que permite ao usuário criar sua própria caricatura. Lançado no final do ano passado, o app chegou ao topo na lista dos softwares mais baixados da App Store brasileira nesta quarta-feira (26). O serviço está à frente de gigantes como WhatsApp, Instagram e YouTube, por exemplo. Segundo o site de monitoramento de aplicativos AppBrain, o número de downloads do Dollify na Google Play Store já passa de 5 milhões.

O aplicativo, que antes oferecia apenas opções de personalização feminina, começou a disponibilizar figuras masculinas na semana passada – o que pode ter ajudado a aumentar seu número de downloads. O Dollify também está em alta no Twitter, com usuários comparando as caricaturas com suas próprias fotos. O app pode ser baixado por meio da página de download do TechTudo.

Como funciona o Dollify?

As caricaturas criadas com o Dollify podem ter um alto nível de personalização do usuário. Após escolher as cores de pele e dos olhos, é possível selecionar o formato dos cílios e das sobrancelhas, da boca, e até mesmo adicionar sardinhas no rosto. O cabelo também pode ser customizado, com uma diversidade de cortes e de cores. Para finalizar, o usuário pode inserir acessórios, tais como óculos e colares.

