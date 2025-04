Reunião Magna da ABC discute presente e futuro da Amazônia

Evento será entre 6 e 8 de maio, no Rio de Janeiro, e reunirá cientistas brasileiros, de países amazônicos e estrangeiros para discutir desafios e soluções

No ano em que o Brasil receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), a Academia Brasileira de Ciências (ABC) promove sua edição anual da Reunião Magna, principal evento da instituição, com foco na situação atual da Amazônia. O encontro de 2025 dará ao público a oportunidade de conhecer os diferentes olhares da comunidade científica e dos povos tradicionais sobre ameaças que afetam o bioma. Com o tema “Amazônia já! Sem tempo a perder”, o evento acontecerá entre 6 e 8 de maio no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui .



Ao longo de três dias, a conferência reunirá cientistas brasileiros, de países amazônicos e internacionais, com destaque para a participação de pesquisadores indígenas e demais especialistas que vivem na Amazônia. O objetivo é debater os principais desafios enfrentados pelo bioma e caminhos para o futuro.



“Esta edição da Reunião Magna chega em um momento crucial e estratégico, às vésperas da COP30, destacando a importância da Amazônia para a qualidade de vida global. O evento destaca a urgência de entender profundamente o bioma Amazônico, reconhecendo que ‘a Amazônia que necessitamos é também a Amazônia que queremos: preservada, sustentável e cientificamente compreendida'”, afirma o pesquisador do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e vice-presidente da ABC para a região Norte, Adalberto Val, que coordena o encontro.



A abertura do evento terá Thelma Krug, matemática, presidente do Comitê Diretor do Sistema de Observação Global do Clima e referência internacional sobre mudanças climáticas, além de integrante de comitê científico para a COP30. Por oito anos, Thelma foi vice-presidente do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima) e fez uma série de alertas sobre os impactos do aquecimento global na perda de biodiversidade do bioma.



Haverá ainda uma conferência magna do antropólogo e cientista ambiental Eduardo Brondízio, da Universidade de Indiana (EUA). Recentemente, ele foi agraciado com o Prêmio Tyler 2025, honraria considerada o ‘Nobel’ do meio ambiente.



A reunião também terá conferências de William Laurance, professor da James Cook University (Austrália), referência em estudos sobre florestas tropicais e com mais de 30 anos de experiência sobre Amazônia, e Andrea Encalada, pesquisadora da Universidade San Francisco de Quito, no Equador e do Painel Científico para a Amazônia. Ildeu Moreira, físico e divulgador científico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abordará o centenário da visita de Albert Einstein ao Brasil e a preocupação do cientista em relação à preservação da Amazônia.



Helena Nader, presidente da ABC, destaca que essa é a primeira vez que a Reunião Magna será totalmente focada na situação da Amazônia, tema que já vinha sendo discutido em outros eventos na Academia. “O tema é urgente, e a Amazônia clama por ação imediata. Cada dia de destruição que avança sobre a sua biodiversidade única ameaça também a sobrevivência dos povos originários e das comunidades tradicionais que protegem a Amazônia”, aponta Helena, que defende ações estratégicas. “O tempo está se esgotando, e só com medidas realmente decisivas vamos conseguir evitar essa catástrofe.”



Saúde, desafios urbanos e o futuro da Amazônia serão discutidos no evento



A agenda terá ainda sessões que abordam diferentes temas vinculados ao bioma. Uma delas falará sobre Amazônia urbana e os principais desafios enfrentados pelas cidades amazônicas. Coordenada pelo professor Saint-Clair Cordeiro da Trindade Jr. (UFPA), a discussão contará com a geógrafa Edna Maria Ramos de Castro (NAEA/UFPA), que estuda a urbanização na Região Norte; Gustavo Duran (Flacso, Equador), pesquisador em planejamento urbano e políticas públicas; e o arqueólogo Eduardo Góes Neves (USP/UFAM), com trabalhos sobre passado e futuro da ocupação humana na Amazônia.



Em outra sessão, o foco será a Amazônia no futuro, com discussão sobre os impactos das mudanças climáticas e outros pontos de alerta. Coordenada pela pesquisadora Ima Vieira (MPEG/UFPA), a sessão plenária terá a participação de Braulina Aurora (UnB), ativista indígena e pesquisadora das questões de gênero e território; Susanna Hecht (UCLA), referência internacional em estudos socioambientais sobre a Amazônia; e Bruno Malheiro (Unifesspa), arquiteto e urbanista com pesquisas sobre planejamento regional.



O líder indígena André Baniwa coordenará um painel sobre diversidade cultural na Amazônia. A sessão reunirá Auricélia Arapium (Conselho Indígena Tapajós Arapiuns), que atua com educação indígena; Ivo Cipio Aureliano (CIR), defensor dos direitos dos povos originários; e o antropólogo Ruben Oliven (UFRGS/ABC), com uma extensa trajetória em estudos culturais e diversidade.



Expressa pela relação entre a saúde humana, animal e dos ecossistemas, a abordagem de saúde única na Amazônia será debatida em sessão coordenada pelo médico infectologista Marcus Lacerda (Fiocruz-Amazônia/UEA). O painel reunirá a pesquisadora Alice Sanna (Fiocruz), que atua com vigilância em saúde; a médica sanitarista Adele Benzaken (AHF Brasil), reconhecida por seu trabalho em HIV e saúde pública; e o virologista Pedro Vasconcelos (Instituto Evandro Chagas), referência em arboviroses tropicais.



A infraestrutura da Amazônia também será tema de sessão plenária, com foco nos aspectos científicos, tecnológicos e educacionais. A coordenação será da bióloga Maria Olivia de Andrade Ribeiro Simão (UFAM), com participações de Carlos Alfredo Joly (Unicamp), referência em políticas públicas para biodiversidade; Emmanuel Tourinho (UFPA), que tem ampla atuação na gestão universitária e pesquisa; e Bradley Olsen (MIT), especialista em engenharia química com colaborações internacionais na área de biotecnologia.



Pela primeira vez, além das plenárias principais, membros afiliados da ABC também farão apresentações com foco em novas perspectivas sobre os temas abordados.



A programação traz ainda como destaques uma apresentação que une fotos de Sebastião Salgado ao som das Bachianas Brasileiras, série de Heitor Villa-Lobos, e a assinatura de um memorando de entendimento entre a ABC e a Academia Europeia de Ciências para cooperação internacional em pesquisa científica dedicada à Amazônia. O cronograma completo pode ser visto neste link .



Ao final do evento, haverá uma sessão solene de diplomação dos novos membros da ABC e a entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto, principal láurea científica do Brasil. A cerimônia será restrita a acadêmicos e convidados.



Credenciamento de imprensa:

Jornalistas interessados em acompanhar as conferências devem escrever para henriquegimenes@corcovadoestrategica.com.br até às 17h do dia 5 de maio e informar nome, veículo, CPF e telefone.



SERVIÇO:

Reunião Magna da Academia Brasileira de Ciências

Data: 6, 7 e 8 de maio

Local: Museu do Amanhã. Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro

Horário: a partir de 8h30



Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...