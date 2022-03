Capital de RR, Boa Vista é escolhida como uma das tendências para o turismo em 2022,

Marcela Leiros – Da Revista Cenarium

MANAUS — A capital do Estado de Roraima, Boa Vista, foi escolhida pelo Ministério do Turismo (MTur) como um dos 25 destinos considerados tendências para 2022. A cidade do Estado menos populoso e povoado do Brasil foi citada no periódico especial “Tendências do Turismo”, da Rede de Inteligência de Mercado do Turismo (RIMT).

Leia também: Conhecido por serras e montanhas, Roraima tem pontos turísticos com belezas naturais

Os dados e informações analisados para elaboração da revista foram colhidos de relatórios de instituições e empresas nacionais e internacionais que trabalham com turismo, além de matérias de diferentes veículos especializados.

Mirante Edileusa Lóz. (Katarine Almeida)

A publicação traz um compilado de informações que apontam o que estará em alta entre viajantes este ano e que podem ajudar a orientar na tomada de decisão de profissionais e gestores do turismo em todo o Brasil. Para a revista, foram utilizados dados colhidos de relatórios de instituições e empresas nacionais e internacionais que trabalham com turismo, além de matérias de diferentes veículos especializados.

A cidade é única capital brasileira totalmente acima da linha do Equador, com população estimada em um pouco mais de 436 mil pessoas em 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O local também é conhecido como “berço de Macunaíma”, o “anti-herói” protagonista do livro publicado em 1928 por Mário de Andrade.

Vista da cidade de Boa Vista. (Katarine Almeida)

Além de Boa Vista, outros três destinos da Região Norte foram destacados: Alter do Chão e Belém, no Pará, e o Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins.

Veja dez pontos turísticos da capital roraimense para conhecer:

1. Praça Das Águas

2. Orla Taumanan

3. Igreja Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco

4. Monumento aos Pioneiros

5. Teatro Municipal de Boa Vista

6. Catedral Cristo Redentor

7. Zoológico do Batalhão do Forte São Joaquim

8. Espaço Cultural do Forte São Joaquim do Rio Branco

9. Anfiteatro do Parque Anauá

10. Mirante Edileusa Lóz

