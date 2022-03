Tromba d’água assusta moradores, destrói embarcações e destelha casas no interior do AM

Bruno Pacheco – Da Revista Cenarium

MANAUS – Uma tromba d’água assustou moradores de Nhamundá (a 382 quilômetros de Manaus). O fenômeno meteorológico, formado quando ventos frios e quentes em direções opostas se encontram, foi registrado na manhã desta quinta-feira, 3, às margens da orla do município, e o vendaval avançou pela cidade, destruindo embarcações e destelhando casas.

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos mostrando o momento em que a tromba d’água estava se formando. Em um dos registros, é possível ver o fenômeno se arrastando até a beira do Rio Nhamundá, onde os barcos atracam. A força do vento destruiu, em segundos, uma embarcação de pequeno porte que estava na região.

“Está ficando cada vez mais forte!”, alertou um homem, não identificado, que gravou a situação. No vídeo, ele se desespera, começa a correr e a gritar, enquanto os destroços sobrevoam pelo rio e sobre as árvores. Moradores registraram o momento e compartilharam nas redes sociais (Reprodução)

Destruição

Em outro vídeo, é possível ver o vendaval destelhando casas, em meio ao céu nublado e ao olhar atento de moradores e curiosos. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, não houve registro de feridos, até o momento, mas o fenômeno atingiu oito residências, uma escola e a feira do município, ocasionando o destelhamento parcial nas estruturas dos imóveis, e o município se encontra sem fornecimento de energia elétrica. Vendaval deixa rastro de destruição (Reprodução)

A professora Perpétua Guerreiro, gestora da Escola Estadual Raimundo Melo, que teve os telhados retirados pela força do vento, falou sobre a destruição provocada pelo fenômeno.

“Nunca passamos por um momento desse, jamais esperávamos. Foi desesperador, diante do que nós vivenciamos com todas as crianças e demais servidores. Graças a Deus não houve feridos, mas houve muito desespero. Estamos todos nervosos. Deu tempo de socorrer todos eles e nada mais grave aconteceu”, declarou a professora ao site Parintins Press. Momento em que o vendaval destrói os telhados da escola (Reprodução)

Sem feridos

Em nota, a Defesa Civil do Amazonas informou que o fenômeno atingiu oito casas, uma escola e a feira do município, ocasionando o destelhamento parcial nas estruturas dos imóveis. “Não houve feridos relacionados ao ocorrido, e até o momento não há relatos de danos na zona rural. O município se encontra sem fornecimento de energia elétrica“, destaca o texto.

As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, e a prefeitura local está apoiando os afetados. A Defesa Civil do Amazonas segue monitorando todos os 62 municípios que compõem as nove calhas do Estado”.

Confira a nota, na íntegra, da Defesa Civil do Amazonas:

“A Defesa Civil do Estado do Amazonas, por meio do monitoramento realizado pela coordenadoria regional, informa que, nesta quinta-feira (03/03), às 9h, na zona urbana de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus), a ocorrência de uma tromba d’água, fenômeno meteorológico caracterizado por uma coluna de ar giratória sobre um corpo d’água.

O fenômeno atingiu oito casas, uma escola e a feira do município, ocasionando o destelhamento parcial nas estruturas dos imóveis.

Não houve feridos relacionados ao ocorrido, e até o momento não há relatos de danos na zona rural. O município se encontra sem fornecimento de energia elétrica.

As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, e a prefeitura local está apoiando os afetados.

A Defesa Civil do Amazonas segue monitorando todos os 62 municípios que compõem as nove calhas do Estado“.

