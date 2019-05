Festival Internacional de Jazz no Oiapoque promove intercâmbio cultural entre Amapá e Guiana Francesa

Um projeto que retrata e, ao mesmo tempo promove um resgate, da história de moradores e descendentes de moradores das comunidades banhadas pelo Rio Oiapoque, assim será o 1º Festival Internacional de Jazz que acontecerá nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho no Hangar Lunay e no auditório do IFAP em Oiapoque.

O festival é uma realização do Coletivo Cafez’Oca Jazz e tem na sua programação, exposições, palestras e workshops, além de shows musicais com artistas amapaense e guianenses que vão promover o intercâmbio cultural entre artistas da Guiana Francesa e do Brasil.

Para o cantor amapaense Zé Miguel, um dos padrinhos do festival, o festival estabelece a ponte cultural onde já existe essa ponte física, “todos os artistas têm alguma ligação com a região banhada pelo Rio Oiapoque, é uma confluência de artistas que buscam resgatar sua raízes. Isso representa uma enorme importância para a comunidade”, contou.

Edmar Elfort, relações públicas do evento, explica que o festival surgiu por conta da necessidade de se promover o intercâmbio cultural entre os dois países, “na fronteira não existem diferenças, convivemos de forma pacifica e harmoniosa, muitos brasileiros e franceses tem descendentes e ancestrais dos dois lados, por isso que eu,m Denis Lapassion e Benoit Waddy, nos juntamos para realizar o projeto de intercâmbio cultural, ele reflete o espírito de compartilhamento e irmandade que tradicionalmente reina na região”.

“Não se trata apenas de shows musicais, é o encontro de culturas. Vamos falar sobre a história da região do Rio Oiapoque, as similaridades culturais que unem esses dois povos, vamos falar também da música na Guiana Francesa e da música amapaense”, ressaltou.

A abertura oficial do evento será no dia 30 de maio às 18h, no auditório do IFAP Instituto Federal Amapá – campus Oiapoque, com a palestra de Eugene Epailly, historiadora da Guiana Francesa, que vai falar sobre a história do Cafesoca, seguida pela palestra do cantor e compositor Zé Miguel sobre a música do Amapá. O encerramento das atividades do dia 30 ficam por conta de João Dorismar da Paixão, advogado brasileiro, com o tema história do Oiapoque.

No dia 31 as atividades iniciam com a palestra de Marie-Françoise Pindard, musicóloga da Guiana Francesa e o tema os ritmos crioulos tradicionais da Guiana, seguida por Emile Lanou e o tema jazz feito na Guiana. O encerramento das atividades do dia ficam por conta das apresentações artísticas, sete shows acontecerão no palco do Hangar Lunay a partir das 18h30.

Sábado, 1º de junho, depois das masterclasses para fechar o festival, acontecerá vários shows no palco do Hangar Lunasy, a partir das 22h, uma noite de dança com a apresentação ao vivo de Fineias Nelluty e outros artistas.

Serviço

PREÇOS

Praça VIP 10 pessoas – 17 5 € / 700 reais

Mesas 4 pessoas – 65 € / 260 reais

Individual – 10 € / 40 reais

Postos de Venda

Cayenne: IFDM – 34 bd Nelson Mandela 97300 CAYENNE

Tel: +594 594 29 32 39

ifdm97@gmail.com

St Georges: Transporte ABG – Rua Elie Elfort 97313 St Georges

Oiapoque: Café Barfé – Café rua Honório Silva nº 391

Sala 102, Centro Oiapoque



Venda no local da noite do show no Hangar Lunay