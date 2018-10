WhatsApp reduz tempo para que uma mensagem seja apagada para todos

DOUGLAS CIRIACO

O WhatsApp realizou um pequeno ajuste no sistema de exclusão de mensagens enviadas. A novidade foi antecipada pelo site WABetaInfo, especializado no mensageiro mais famoso do mundo, e reduz para 13 horas, 8 minutos e 16 segundos o tempo máximo que uma mensagem apagada ficará disponível caso o destinatário esteja offline (desconectado da internet, fora da área de serviço ou com o telefone desligado).

Isso significa que se você solicita que uma mensagem seja excluída às 10h, ela só será apagada de fato se o destinatário estiver online ao menos uma única vez até às 23h08min16s do mesmo dia. Se não for assim, o recipiente poderá ver a mensagem apagada. Até o momento, o tempo para que a exclusão da mensagem fosse completada era de 25 horas, 8 minutos e 16 segundos — redução de 12 horas.

“Esta é uma proteção contra modded users [os usuários capazes de modificar o sistema] que revogavam mensagens enviadas há semanas, meses e anos”, explica o site.

