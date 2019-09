Wellington Botelho

Conheça as novidades que serão liberadas no aplicativo WhatsApp

O WhatsApp trabalha em novos recursos constantemente. E algumas novidades serão liberadas em breve para os usuários do app. Confira algumas delas:

Notificações

Já liberado em uma versão beta, o aplicativo vai permitir a reprodução de mensagens de voz diretamente na barra de notificações.

O novo recurso também suporta arquivo de áudio convencional. Como revelado anteriormente, não será necessário abrir o app para escutar uma nova mensagem recebida.

‘Portal’ do Facebook chega com novidades e será integrado com o WhatsApp

