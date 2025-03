Inovação, empreendedorismo e tecnologia são foco do Startup Day, que acontecerá em Macapá, Oiapoque e Laranjal do Jari

O evento combina fortalecimento da economia local, estímulo a colaboração, fomento ao empreendedorismo, formação de competências e mentalidade de inovação

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas realiza o Startup Day, que ocorrerá em Macapá, e pela primeira vez em Oiapoque e Laranjal do Jari. O evento contará com palestras sobre empreendedorismo e inovação. De forma simultânea, o Startup Day acontecerá na sede do Sebrae em Macapá, e nos escritórios regionais de Laranjal do Jari e Oiapoque, das 13h às 19h30.

Segundo a gestora do Projeto Startup do Sebrae no Amapá, Josseli Pantoja, o Startup Day tem uma programação que inclui palestrantes de referência nas áreas de empreendedorismo inovador, para fortalecer a comunidade empreendedora, aumentar o networking entre as startups e promover o empreendedorismo e a inovação.

“Pela primeira vez, o Startup Day também será realizado nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque, a fim de introduzir e reforçar a cultura de inovação, aumentar o protagonismo dos cidadãos locais no desenvolvimento regional, dar visibilidade as startups e mostrar como podem impulsionar o mercado local”, disse a gestora do Startup Day, Josseli Pantoja.

Histórico

O Startup Day se estabeleceu como um evento de referência nacional no período de 2016 a 2019, no qual promoveu atividades simultâneas em diversas cidades brasileiras e o foco esteve na capacitação de empreendedores e na criação de uma rede de apoio para startups. Durante a pandemia, o evento precisou se adaptar para o formato On-Line, o que permitiu a participação de empresários de várias partes do país.

Em 2021, o evento adotou o formato híbrido, o que permitiu o alcance um público amplo e manteve o compromisso com o ecossistema de inovação. Já em 2022, o Startup Day passou por uma expansão e fez diversas parcerias aceleradoras, o que consolidou o evento como uma plataforma essencial para o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil.

A nona edição do evento em 2023, atingiu quase 16 mil participantes, em todos os 26 estados do país e o Distrito Federal, ao todo participaram do evento 100 palestrantes voluntários. Em 2024, o Startup Day alcançou mais de 26 mil participantes, em 184 municípios, o que superou as edições anteriores. Nessa décima edição, o evento teve uma programação diversificada, com workshops, mentorias e oportunidades de conexão.

Parceiros

Na realização do Startup Day 2025, são parceiros do Sebrae no Amapá, a Central Única das Favelas (Cufa), Amapatec, Tucuju Valley, Instituto Federal do Amapá (Ifap), Associação Brasileira de Startups (Abstartups), Prefeitura Municipal de Santana e Governo do Estado do Amapá (GEA).

Coordenação

O Startup Day no Amapá é coordenado pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas (Unic), Bruno Castro, e pela gestora estadual do Projeto Startup Amapá, Josseli Pantoja.

Programação

Data: 22 de Março de 2025 – Sábado

Locais: Sede do Sebrae em Macapá / Escritório Regional do Sebrae em Laranjal do Jari / Escritório do Sebrae em Oiapoque

Hora: das 13h às 14h – Credenciamento

Hora: 14h às 14h30 – Abertura

Hora: 14h30 às 15h05

Painel: Do Zero ao Futuro: Como a Inteligência Artificial ajuda a criar startups e carreiras, Luciano Bruno, CEO TOT Marketing, Mayara Pereira, Supervisora CIEE, Gilberto Almeida, Analista de Sistemas de Informação e Michele Mesquita, CEO AmazWood

Hora: 15h05 às 16h05

Palestra: Alta Performance humanizada e sustentável, Dra. Aline Wolff, Psicóloga do Comitê Olímpico do Brasileiro

Hora: 16h05 às 16h40

Painel: Alto desempenho: dos esportes ao mundo dos negócios, Wanna Brito, Atleta Paralímpica, Dra. Aline Wolff, Psicóloga do Comitê Olímpico do Brasileiro, Lorane Melim, CEO DruGet e Lindomar Ferreira, Fundador da Proesc e Presidente da Abstartups.

Hora: 16h40 às 17h15

Painel: Da praia do Goiabal para o mundo, empreendedor Natanael Rocha e Frank Portela, CEO AmazonCure

Hora: 17h15 às 17h45

Palestra: Go to market – Comece a vender e faturar em 30 dias, Felipe Ladislau, CEO Assinadoc

Hora: 17h45 às 18h20

Painel: Mercado de Carbono no Brasil e no mundo, Rafael Vaisman, especialista Global em Sustentabilidade e Inovação, CEO da CarbonoB, Weverton Nelluti, CEO da UnitCarbon, Janaina Silvestre, CEO da Vitrum e Marília Nery, Cientista Social, Especialista em Sustentabilidade e CEO da Reuse

Hora: 18h20 às 18h50

Painel: Parque Tecnológico – Foz do Rio Amazonas: Impactos na sociedade e na economia Amapaense, Edivan Andrade, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Setec)

Hora: 18h50 às 20h

Happy Hour.

Serviço:

Sebrae no Amapá

