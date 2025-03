MPF altera a data das provas on-line do processo seletivo de estagiários

As inscrições estão abertas até 30 de março; provas on-line estão previstas para 13 de abril

As provas objetivas on-line do 1º Processo Seletivo de Estágio em 2025 do Ministério Público Federal (MPF) foram remarcadas para 13 de abril. A alteração ocorreu em razão da coincidência de data de aplicação do Exame de Ordem Unificado (OAB), previsto para 27 de abril.

Até 30 de março, o MPF está com inscrições abertas para estudantes de nível superior de todas as regiões do país que desejam estagiar em uma das unidades do órgão, em diversas capitais do país. Os candidatos interessados deverão escolher o local onde desejam estagiar, verificando se há vagas disponíveis para seu curso específico no seu estado. Acesse a página do Programa de Estágio do MPF: www.mpf.mp.br/concursos/estagio.

Participam do processo 28 unidades do MPF, com exceção das Procuradorias da República no Acre, Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe e da Procuradoria Regional da República na 2ª Região. Os interessados podem se inscrever por links específicos disponíveis nos editais de cada unidade.

Para concorrer às vagas, o candidato deve ser estudante de nível superior em um dos cursos previstos no edital e ter disponibilidade para estagiar 20 horas semanais. Algumas unidades do MPF dispõem de vagas para estudantes de pós-graduação e, especificamente, a Procuradoria Regional da República na 3ª Região ofertará vagas para nível médio em Administração.

Datas importantes

Inscrições: até 30 de março de 2025

Provas objetivas on-line: data provável 13 de abril de 2025

Divulgação da lista de aprovados na prova objetiva: 12 de maio de 2025

Provas e benefícios – As provas objetivas serão realizadas on-line em uma única data para todas as unidades do MPF com editais de seleção abertos. Para algumas unidades, poderá haver segunda fase presencial, conforme especificado em cada edital.

Os estagiários selecionados receberão os seguintes benefícios:



– Bolsa-auxílio: R$ 1.027,82 para alunos de graduação, R$ 2.055,65 para alunos de pós-graduação e R$ 621,32 para nível médio.

– Auxílio-transporte: R$ 11,58 por dia estagiado presencialmente;

– Jornada: 4h/dia, e poderá ser híbrida (remota/presencial);

– Seguro contra acidentes pessoais.

Secretaria de Comunicação Social

Procuradoria-Geral da República

